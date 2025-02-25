इलाम गोल्डकपमा पथरी ११ को विजयी सुरुवात, आयोजक रेडहर्स पराजित

२०८३ वैशाख ५ गते २१:०७ २०८३ वैशाख ५ गते २१:०७

  • इलाममा सुरु भएको तेस्रो इलाम गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पथरी ११ मोरङले आयोजक रेडहर्स फुटबल क्लबलाई पराजित गरेको छ ।
  • प्रतियोगितामा दुई विदेशी सहित ८ टोली सहभागी छन् ।
  • प्रतियोगिताको विजेताले १० लाख रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछ भने उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँसहित पुरस्कार पाउनेछन् ।

५ बैशाख, इलाम । इलाममा शनिबारदेखि सुरु भएको तेस्रो इलाम गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पथरी ११ मोरङले विजयी सुरुवात गरेको छ ।

इलामको स्थानीय खेलमैदान ठूलो टुँडिखेलमा भएको खेलमा आयोजक रेडहर्स फुटबल क्लबलाई टाइब्रेकरमा ४-२ ले पराजित गर्दै पथरी ११ ले सुखद सुरुवात गरेको हो ।

निर्धारित समय १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको टुङ्गो टाइब्रेकरबाट भएको हो ।

खेलको तेस्रो मिनेटमै रेडहर्सका सन्देश खड्काले गोल गर्दै आयोजकलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि दुवै टोलीबीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखिएको थियो । निर्धारित समयसम्म रेडहर्सले अग्रता जोगाइरहे पनि थप गरिएको इन्जुरी समयमा पथरी ११ का सौर्य राउतले गोल फर्काएपछि खेल बराबरीमा पुगेको थियो ।

टाइब्रेकरमा पथरी ११ मोरङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जित निकाल्यो ।

खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका पथरी ११ मोरङका आशिष लावती प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भए ।

खेलअघि पूर्वी पहाडकै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिताका रूपमा परिचित यस गोल्डकपको उद्घाटन इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का सांसद सुहाङ नेम्वाङले उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रतियोगितामा आइतबार रोलिङ स्पोर्टिङ क्लब धुलाबारी, झापा र फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

रेडहर्ष फुटबल क्लबको आयोजनामा भएको यस प्रतियोगिताको विजेताले १० लाख रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पार्नेछन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ -एनआरएनए) मुख्य प्रायोजक रहेको प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८ टोलीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगितामा नेपालको चर्चित टिमहरूमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, न्यूरोड टिम (एनआरटी), चितलाङ फुटबल क्लब, फिदिम स्पोर्टिङ पाँचथर, रोलिङ क्लब झापा र आयोजक रेड हर्ष क्लब सहभागी छन् । यस्तै मलेसियाको एन पेनाङ एफसी र भारतको जर्जियन फुटबल क्लब कालेम्पुङले समेत यस संस्करणमा सहभागी भएका छन् ।

विगतमा धुलोयुक्त मैदानका कारण खेलाडीलाई असहज हुने समस्या देखिएपछि यस वर्ष मैदानमा हरियो दुवो रोपेर स्तरोन्नति गरिएको आयोजकले जनाएको छ । दर्शकको सहजताका लागि अस्थायी बाँसका प्याराफिटसमेत निर्माण गरिएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी तथा खेल कभरेजका लागि खटिने सञ्चारकर्मीहरूको दुर्घटना बीमासमेत गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । करिब २ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सुविधा प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

करिब ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयव्यय अनुमान गरिएको प्रतियोगिता वैशाख १२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

तेस्रो इलाम गोल्डकप पथरी ११ मोरङ रेडहर्स फुटबल क्लब
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
राष्ट्रिय समाचार

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
राष्ट्रिय समाचार

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
राष्ट्रिय समाचार

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

पूर्वखेलाडी सरफराज पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

पूर्वखेलाडी सरफराज पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

राजन र सन्तोषीलाई कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि

राजन र सन्तोषीलाई कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै

ट्रेन्डिङ

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ