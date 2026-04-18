नाइजेरियन क्लब खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा, लखनउको जेविएमसंग उपाधि भिडन्त

२०८३ वैशाख ५ गते २१:१८ २०८३ वैशाख ५ गते २१:१८

कृष्ण अधिकारी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नाइजेरियन जोन क्लबले नवलपरासीको फोर ब्रदर्स एफसीलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
  • नाइजेरियन जोन क्लब र जेविएम फुटबल एकेडेमी लखनउबीच आइतबार अपरान्ह ४ बजे फाइनल खेल हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
  • प्रतियोगिताको विजेताले नगद ७ लाख, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन् भने उपविजेताले नगद ४ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

५ बैशाख, नेपालगन्ज । विदेशी टोली नाइजेरियन जोन क्लब प्रथम खजुरा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

शनिबार सम्पन्न निकै प्रतिष्पर्धात्मक अन्तिम सेमिफाइनलमा नवलपरासीको फोर ब्रदर्स एफसीलाई २–१ गोल अन्तरले स्तब्ध पार्दै नाइजेरियन क्लब ‘एम्टी एरिना’ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।

नाइजेरियाको तर्फबाट ३९औं मिनेटमा ताजुदिन अकिनसोला र ७८औं मिनेटमा ओेलाबी अफिजले गोल गरे । फोर ब्रदर्स एफसीबाट अभिषेक महतोले एक गोल फर्काए ।

यस खेलमा नाइजेरियन जोनका ३ र फोर ब्रदरका २ खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाएका थिए ।

फाइनल प्रवेशसंगै नाइजेरियन टोलीले जेविएम फूटबल एकेडेमी लखनउसंगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो । दुबै विदेशी टोली हुन् ।

फाइनल खेल आइतबार अपरान्ह ४ बजे सुरु हुने प्रतियोगिताका प्रचार संयोजक खगेन्द्र दाहालले जानकारी दिए ।

नाइजेरियन जोन क्लबले नकआउट चरणमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई ३–० गोल अन्तरले हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो भने आयोजक न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लब खजुरालाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै जेविएमले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो । खजुरा-४ डि-गाउँस्थित मिनी रंगशालामा प्रतियोगिता भइरहेको छ ।

न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा आयोजक न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबसहित जेविएम फुटबल एकेडेमी लखनउ, काँक्रेविहार क्लब सुर्खेत, फोर ब्रदर्श एफसी नवलपरासी, एपीएफ काठमाडौँ र नाइजेरियन जोन क्लब नाइजेरिया गरी ८ टोलीको सहभागिता छ ।

प्रतियोगिताका विजेता टिमले नगद ७ लाखसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र तथा उपविजेता टिमले नगद ४ लाखसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । विजेता पुरस्कार खजुराबासी हाल अमेरिका निवासी लिलबहादुर थापाको सौजन्यमा प्रदान गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हाल अमेरिकामा रहेका स्थानीय लिलबहादुर थापाले व्यक्तिगत रूपमा उक्त रकम सहयोग गरेका हुन् । आयोजक न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष बालाराम खत्रीले सहयोग रकम प्राप्त भइसकेको बताए । थापाले आफ्नो पिता स्व. गजबहादुर सिजालीको स्मृतिमा सहयोग गरेको बताए । प्रतियोगिताका सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्, एम्टी एरिना लगायतले आर्थिक सहयोग गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रथम खजुरा गोल्डकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
इलाम गोल्डकपमा पथरी ११ को विजयी सुरुवात, आयोजक रेडहर्स पराजित

इलाम गोल्डकपमा पथरी ११ को विजयी सुरुवात, आयोजक रेडहर्स पराजित

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

पूर्वखेलाडी सरफराज पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

पूर्वखेलाडी सरफराज पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

राजन र सन्तोषीलाई कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि

राजन र सन्तोषीलाई कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि

ट्रेन्डिङ

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

