पोखरा लेकसाइडमा पर्यटकलाई दुःख दिएको आरोपमा १६ महिला पक्राउ

प्रहरीका अनुसार रातिको समयमा ती महिलाहरुले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिने र लुटपाट गर्ने गरेका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १३:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखराको लेकसाइडमा पर्यटकलाई दुःख दिएको आरोपमा प्रहरीले १६ महिला पक्राउ गरेको छ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले वैशाख ५ गते मध्यराति साढे १२ बजेदेखि वैशाख ६ गते बिहान २ बजेसम्म कारबाही गरेको थियो।
  • प्रहरी निरीक्षक गणेश पाण्डेले ती महिलाले अनावश्यक दुःख हैरानी र लुटपाट गर्ने गरेको जनगुनासो आएको बताए।

६ वैशाख, पोखरा । पोखराको लेकसाइडमा पर्यटकहरुलाई दुःख दिएको आरोपमा प्रहरीले १६ जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार रातिको समयमा ती महिलाहरूले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिने र लुटपाट गर्ने गरेका थिए । साथै अनैतिक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको जनगुनासो पनि आइरहेको थियो ।

त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहत वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले वैशाख ५ गते मध्यराति साढे १२ बजेदेखि वैशाख ६ गते बिहान २ बजेसम्म कारबाही चलाएको थियो ।

त्यसक्रममा १६ जना महिलाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त सूचना अधिकारी एवम् प्रहरी निरीक्षक गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

पोखरा लेकसाइड
अंश मुद्दा र कलहले एकल महिलाको बीभत्स हत्या, भाञ्जा पक्राउ

पोखरामा अवैध 'ट्रान्स पार्टी', ३८ जना समातिँदा १२ जनाविरुद्ध मुद्दा

मध्यपूर्व तनावको असर : मुख्य सिजनमै पोखरामा घटे पर्यटक

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : २१ जना प्रतिवादीबाट ४६ करोड बिगो दाबी

पोखराको विजयपुर खोलामा पुरुष मृत भेटिए

पोखराका मेयर आचार्यले महावीर पुनलाई स्मरण गराए सांसदको भूमिका 

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित