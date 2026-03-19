पेटको आन्द्रा, दोस्रो मस्तिष्क

२०८३ वैशाख ६ गते १८:२४
डा. नरेन्द्र लामिछाने

डा. नरेन्द्र लामिछाने अकुपञ्चर विशेषज्ञ

डा. नरेन्द्र लामिछाने

डा. नरेन्द्र लामिछाने अकुपञ्चर विशेषज्ञ

  • आन्द्रा हाम्रो मनोभाव र भावनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अंग हो, जसमा स्वतन्त्र स्नायु सञ्जाल हुन्छ र यसलाई \'दोस्रो मस्तिष्क\' भनिन्छ।

आन्द्रा केवल खाना पचाउने र पोषण तत्त्व अवशोषण गर्ने अंग मात्र होइन, यो हाम्रो मनोभाव र भावनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको अंग हो । आन्द्रामा आफ्नै स्वतन्त्र स्नायु सञ्जाल छ, जसलाई वैज्ञानिकहरूले ‘दोस्रो मस्तिष्क’ नाम दिएका छन् । यो प्रणाली हाम्रो भावना, सम्झना, निर्णय क्षमता र समग्र मानसिक स्वास्थ्यसँग निकै नजिकबाट सम्बन्धित छ ।

शरीरमा उत्पादन हुने करिब ५० प्रतिशत डोपामाइन (खुसी र आनन्दसँग जोडिएको हार्मोन) र ९०–९५ प्रतिशत सेरोटोनिन (भावना नियन्त्रण गर्ने हार्मोन) आन्द्रामै बन्छन् । त्यसैले, जब मन खिन्न हुन्छ, भोक कम लाग्छ । तनाव बढ्दा पखाला लाग्छ वा कब्जियत हुन्छ । वास्तवमा आन्द्राले भावनात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको हुन्छ ।

ब्रेन–गट अक्ष : मस्तिष्क र आन्द्राको दुईतर्फी सञ्चार

यो सम्बन्धलाई हाल ‘ब्रेन–गट अक्ष’ भनिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मस्तिष्क र आन्द्राबीच निरन्तर दुईतर्फी सञ्चार हुने जटिल प्रणाली हो । यसले पाचन प्रक्रिया मात्र होइन, भावना, निद्रा र मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत प्रभाव पार्छ ।

ब्रेन–गट अक्ष कुनै एक अंग होइन, बरु एउटा जटिल सञ्चार सञ्जाल हो जसमा मस्तिष्क, केन्द्रीय स्नायु प्रणाली, आन्द्राको आफ्नै स्नायु प्रणाली (दोस्रो मस्तिष्क) र आन्द्राभित्र बस्ने सूक्ष्म जीवाणुहरू (माइक्रोबायोटा) सामेल छन् । यसलाई मुख्य रूपमा तीनवटा मार्गबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यसलाई हामी तीनवटा ‘हाइवे’ वा मार्गको रूपमा बुझ्न सक्छौं ।

१. स्नायु मार्ग : सबैभन्दा छिटो सञ्चार

पहिलो हो, स्नायु मार्ग, जुन सबैभन्दा छिटो सञ्चार गर्ने प्रणाली हो । आन्द्राभित्र रहेका करोडौं स्नायु कोषिकाहरू भेगस स्नायु मार्फत मस्तिष्कसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, स्वादिष्ट खाना देख्दा मुखमा पानी आउनु वा तनाव हुँदा अचानक पेट दुख्नु वा दिसा लाग्नु– यी सबै स्नायु मार्गको छिटो प्रतिक्रियाका उदाहरण हुन् ।

२. प्रतिरक्षा मार्ग : चेतावनी प्रणाली

आन्द्रा शरीरको सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा अंग हो । जब आन्द्राको सुरक्षा पर्खाल कमजोर हुन्छ वा सूक्ष्म जीवाणुहरूको सन्तुलन बिग्रिन्छ, तब हानिकारक जीवाणु र तिनका विषले सन्निने समस्या उत्पन्न गर्छन् ।

यो सूजनले रगतमार्फत मस्तिष्कसम्म ‘खतरा संकेत’ पठाउँछ, जसले थकान, मन खिन्न हुनु, भोक नलाग्ने जस्ता समस्या निम्त्याउछ।

३. हार्मोन मार्ग : गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव

आन्द्रा शरीरको ठूलो हार्मोन उत्पादन गर्ने अंग पनि हो । यहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेरोटोनिन उत्पादन हुन्छ जसले हाम्रो भावना, निद्रा र भोक नियन्त्रण गर्छ । मस्तिष्कले तनावमा निकाल्ने कोर्टिसोल हार्मोनले आन्द्राको चाल र जीवाणु सन्तुलनलाई असर पार्छ । यो मार्ग ढिलो काम गर्छ तर प्रभाव गहिरो हुन्छ।

ब्रेन–गट अक्षले पार्ने प्रभाव

ब्रेन–गट अक्षले भावनात्मक स्वास्थ्य, मेटाबोलिजम, प्रतिरक्षा प्रणाली र व्यवहारलाई समेत प्रभाव पार्छ । चिन्ता र अवसादमा आन्द्राको सूक्ष्म जीवाणुहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

तनाव बढ्दा कोर्टिसोलले आन्द्राको चाल बिगार्छ र सूक्ष्म जीवाणु सन्तुलन बिग्रिन्छ । यसको परिणामस्वरूप पेट फुल्ने, पखाला, कब्जियत, अपच र इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम जस्ता समस्या देखिन्छन् ।

यो अक्ष पार्किन्सन, अटिज्म, अटोइम्युन रोग र मोटोपन जस्ता रोगसँग पनि जोडिएको छ । धेरै अध्ययनले आन्द्राको स्वास्थ्य राम्रो भएमा मानसिक स्वास्थ्य पनि सुधारिने देखाएका छन् ।

आन्द्रा र मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्ने ?

मस्तिष्क र आन्द्रालाई सन्तुलित राख्न केही जीवनशैली सुधार आवश्यक छन् । पोषणयुक्त खाना विशेषगरी फाइबर र किण्वित (फर्मेन्टेड) खाद्य पदार्थ जस्तै दही सेवन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नियमित व्यायामले आन्द्राको स्वास्थ्य सुधार गर्छ ।

पर्याप्त निद्राले हार्मोन सन्तुलन कायम राख्छ । तनाव व्यवस्थापनका लागि ध्यान, योग वा आफ्ना भावना व्यक्त गर्ने अभ्यास उपयोगी हुन्छ । साथै, अनावश्यक औषधि, विशेषगरी एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

डा. नरेन्द्र लामिछाने
डा. नरेन्द्र लामिछाने
अकुपञ्चर विशेषज्ञ

अकुपञ्चर विशेषज्ञ डा. लामिछाने हाल पोखरीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालमा कार्यरत छन्। अकुपञ्चरमा एमडी गरेका उनको नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ६६६ रहेको छ।  

