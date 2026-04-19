खजुरा गोल्डकपको उपाधि नाईजेरियन जष्ट जोनलाई

- नाइजेरियन टोली जष्ट जोन एफसीले बाँकेको खजुरामा सम्पन्न एमटी एरिना प्रथम खजुरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
- फाइनलमा जष्ट जोनले जेविएम क्लब लखनउ भारतलाई ४–० गोलले हराउँदै च्याम्पियन बनेको छ ।
- विजेता टोलीले ४ लाख नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ ।
६ वैशाख नेपालगन्ज । बाँकेको खजुरामा सम्पन्न एमटी एरिना प्रथम खजुरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नाईजेरियन टोली जष्ट जोन एफसीले जितेको छ ।
खजुरा गाँपालिका-४ डि गाउँस्थित मिनी रंगशालामा आइतबार भएको फाइनलमा नाईजेरियन टोली जष्ट जोनले जेविएम क्लब लखनउ भारतलाई ४–० गोलले हराउँदै च्याम्पियन बन्यो ।
नाइजेरियाको जितमा क्लब कोनले दुई तथा एडवार्ड थोमस र ओलावी अफीजले एक एक गोल गरे ।
उपाधिसँगै नाईजेरियन जष्ट जोनले ४ लाख तथा उपविजेता जेविएमले ४ लाख नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र आयोजकले वितरण गर्यो ।
यसैगरी जेबिएम लखनउका क्षितिज मगर उत्कृष्ट मिडफिल्डर र फोर ब्रदर्श एफसी नवलपरासीका नवीन महतो सर्बाधिक गोलकर्ता बने ।
प्रतियोगिताका विजेता टिमले विजेता पुरस्कार खजुराबासी हाल अमेरिका निवासी लिलबहादुर थापाको सौजन्यमा प्रदान गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हाल अमेरिकामा रहेका स्थानीय लिलबहादुर थापाले व्यक्तिगत रूपमा उक्त रकम सहयोग गरेको आयोजक न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष बालाराम खत्रीले बताए । प्रतियोगिताका सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्, एम्टी एरिना लगायतले आर्थिक सहयोग गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
विजेता टोली तथा उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विक, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल लगायतले पुरस्कृत गरेका थिए ।
प्रतियोगिता समापनमा बोल्दै खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले प्रतियोगितालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिँदै अर्को संस्करण अझ भव्य बनाउनका लागि खजुरा तयार हुने उल्लेख गरे ।
न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा चैत ३० गतेदेखि भएको प्रतियोगितामा आयोजक न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबसहित जेविएम फुटबल एकेडेमी लखनउ, काँक्रेविहार क्लब सुर्खेत, फोर ब्रदर्श एफसी नवलपरासी, एपीएफ काठमाडौँ र नाइजेरियन जोन क्लब नाइजेरिया गरी ८ टोलीको सहभागिता थियो ।
