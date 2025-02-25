मञ्जुश्री ट्रेल रेसको उपाधि अर्जुन र आङ फुर्बालाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ वैशाख, काठमाडौं । मन्जुश्री ट्रेल रेस २०२६ अन्तर्गत १०० माइल दूरीमा अर्जुन कुलुङ राई र आङ फुर्बा विजेता भएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको रिम क्षेत्रमा सम्पन्न प्रतियोगितामा धावकहरूले कठिन ट्रेल, उकालो र लामो दूरी पार गर्दै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
पुरुषतर्फ अर्जुन राई कुलुङ २६ घण्टा ३७ मिनेट ४९ सेकेन्ड समयका साथ पहिलो भए । मिलन कुलुङ राई दोस्रो तथा विजय राना मगर तेस्रो स्थानमा रहे ।
महिलातर्फ आङ फुर्बा शेर्पा ३३ घण्टा १३ मिनेट ६ सेकेन्ड समयका साथ विजेता बनिन् । एन्ने माइ बान दोस्रो हुँदा अनिता राई तेस्रो स्थानमा रहिन् ।
विजेताहरूलाई नगदसहित विभिन्न पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी सबै धावकले कठिन यात्रामा उत्कृष्ट धैर्य र सहनशीलता प्रदर्शन गरेका थिए ।
