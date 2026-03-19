Nepal

जब झाडु लिएर त्रिवेणी पुगे ठोरीका युवा धिरसिंह घिमिरे

कर्मशील युवाको प्रयासले मात्रै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने विश्वास बोकेका घिमिरे युवापुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते २०:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धिरसिंह घिमिरेले पर्सा ठोरीमा 'जंगल रिसोर्ट' सञ्चालन गरी दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय युवालाई रोजगारी दिएका छन्।
  • घिमिरेले ठोरीको ठुटेखोला पुलमा नेपालका झन्डा फहराउने काम गरेका छन् जसले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ।
  • उनले नवलपुर विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा रानीनगर पुल सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरी देशप्रतिको माया प्रकट गरेका छन्।

७ वैशाख, वीरगञ्ज । धिरसिंह घिमिरे पर्सा ठोरीका युवा व्यवसायी हुन् । ठोरीमै रिसोर्ट सञ्चालन गरेर उनले दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय युवालाई रोजगारी दिएका छन् ।

मधेस प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पहिचान बनाएको ठोरीमा ‘जंगल रिसोर्ट’ सञ्चालन गरेर उनले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

विशेषगरी भारतीय पर्यटकको मुख्य गन्तव्य रहेको ठोरीमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उनले विशेष योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेका छन् ।

रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने नेपाली युवाको ‘ट्रेन्ड’ मा थोरै भए पनि ‘ब्रेक’ लगाउँदै उनले करोडौं खर्चेर आफ्नै जन्मभूमि ठोरीमा लगानी गरेका छन् ।

ठोरी घुम्न आउने पर्यटक बास बस्न उपयुक्त ठाउँ नभएको समयमा उनले ठूलो जोखिम मोलेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका छन् । अहिले ठोरी घुम्न आउने पर्यटकको रोजाइमा उनकै रिसोर्ट पर्ने गरेको छ । पर्यटकीय नगरीमा पाइने सुविधा उनको रिसोर्टमा उपलब्ध छन् । यो रिसोर्ट २ बिघा १० कठ्ठामा सञ्चालन रहेको घिमिरेले बताए ।

उनी आफ्नो व्यवसायमा मात्रै सक्रिय छैनन्, ठोरी क्षेत्रमा हुने हरेक सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । ठोरीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न स्थानमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका गतिविधिमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय छन् ।

ठोरीको ठुटेखोला पुललाई ‘भाइरल पुल’ पनि भनिन्छ । ठोरी घुम्न आउने पर्यटक यो पुलमा टिकटक बनाउन झुम्मिने गर्छन् । पर्यटकलाई आकर्षित बनाउन यो पुलमा नेपालका झन्डा फहराउने काम तिनै युवा घिमिरे लगायतको पहलमा भएको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय झन्डासँगै पृष्ठभूमिमा सेतो पहाड (ह्वाइट हिल) र ठुटेखोलालाई समेत कैद गरी यो पुलबाट टिकटक भिडियो बनाउनेदेखि फोटो खिच्न पर्यटक तँछाडमछाड गर्छन् । बेलाबेला पुलमा झाडु लगाउने, पर्यटकीय क्षेत्र राईधारामा सरसफाइमा पनि उनी सक्रिय हुन्छन् ।

तिनै युवा धिरसिंह यो पटक भने झाडु बोकेर नवलपुरको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका पुगेका छन् । ठोरी क्षेत्रमा हुने गरेका यस्ता सकारात्मक गतिविधिलाई उनले त्रिवेणी पनि पुर्‍याएका हुन् ।

विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकास्थित रानीनगर पुल, जहाँ दैनिक हजारौं मानिसको आवतजावत हुन्छ, त्यही स्थानलाई सफा, सुन्दर र आकर्षक बनाउने उद्देश्यले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

उनको यो अभियानमा स्थानीय युवाले पनि साथ दिएका छन् । उनले पुलमा झाडु मात्रै लगाएनन्, पुलको दुवै किनारामा ५/५ वटा गरी कुल १० वटा नेपालको झन्डा फहराए । देशप्रतिको माया र सम्मान प्रकट गरे ।

घिमिरेको यो अभियानमा स्थानीय युवा सक्रिय सहभागी भए । सरसफाइ क्रममा एक स्थानीय युवाले भावुक हुँदै भने, ‘हाम्रो देश नेपाललाई घिमिरे जस्तै युवाको खाँचो छ ।’

सेवा भावना र दिन दु:खीप्रति सहयोग गर्ने उत्कृष्ट चाहना घिमिरेमा छ । उनको सकारात्मक कार्यले स्थानीय युवामा नयाँ–नयाँ काम गर्ने ऊर्जा थप्ने गरेको छ ।

कर्मशील युवाको प्रयासले मात्रै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने विश्वास बोकेका घिमिरे युवापुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् । ‘जहाँ इच्छाशक्ति हुन्छ, त्यहाँ परिवर्तन अवश्य सम्भव हुन्छ,’ घिमिरे भन्छन् ।

सम्बन्धित खबर

एउटा युद्ध र दुईवटा युद्धविराम : के इरानले ‘अग्रता’ हासिल गर्‍यो ?

मन्त्री र सांसदबाट मात्रै रास्वपाले उठाउनेछ वार्षिक ३ करोड ३३ हजार लेबी

मल अभाव र बीमा भुक्तानी ढिलाइले पिरोलिएका केरा किसान, मन्त्रालय भन्छ- सहजीकरण गर्दैछौं

‘मालती मंगले’ को नयाँ गीतमा विजय, वर्षा, मेक्समको छमछमी

इलाम गोल्डकप : टाइब्रेकरमा मलेसियामाथि रोमाञ्चक जित, मच्छिन्द्र सेमिफाइनलमा

पिउने पानीबाट माइक्रोप्लास्टिक हटाउन ‘मोरिङ्गा’ प्रभावकारी रहने वैज्ञानिकहरूको खोज

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित