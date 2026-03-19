+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

अब संसद‍्‍को प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर

उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गरिनेछ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १७:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले प्रश्न, सम्बन्धित मन्त्री र नियम ४७ को हकमा सदस्यको नाम उल्लेख गरी सूचना दिनुपर्नेछ।
  • मौखिक उत्तरका लागि दैनिक २० र लिखित उत्तरका लागि ५० भन्दा बढी प्रश्न सूचीमा राखिने छैन र क्रम दर्ताक्रम अनुसार निर्धारण हुनेछ।

८ वैशाख, काठमाडौं । संसद्‍को प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीकोल नियम ४१ मा प्रश्न उत्तर समयसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गरिनेछ ।’

प्रश्न उत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूचीबमोजिमको अन्य कारबाही प्रारम्भ हुनेछ ।

नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिनेछ ।

सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रश्न दर्ता गर्न सकिनेछ ।

बैठकमा प्रश्न सोध्न चाहने कुनै सदस्यले खुलाउनुपर्ने विषयहरू समेत नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

(क) सोध्न खोजेको प्रश्न,

(ख) प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री,

(ग) नियम ४७ को हकमा सम्बन्धित सदस्य ।

(२) प्रश्नको सूचनामा एक जनाभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेको भए पहिलो हस्ताक्षर गर्ने सदस्यले उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिएको मानिनेछ ।

तर पहिलो हस्ताक्षर गर्ने सदस्य अनुपस्थित भएमा क्रमानुसारको सदस्यलाई कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार एउटै विषयमा एकभन्दा बढी सदस्यले प्रश्नको सूचना दिएमा दर्ताक्रमको पहिलो प्रश्नलाई मात्र कायम गरिनेछ ।

तर प्रश्नकर्ता सबै सदस्यको नाम सभामुखले सभामा पढेर सुनाउनेछन् ।

प्रश्न मौखिक उत्तर दिने र लिखित उत्तर दिने गरी दुई किसिमका हुनेछन् ।

कुनै अभिलेख, तथ्यांक आदि उल्लेख गरी दिनुपर्ने उत्तर लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि प्रत्येक दिन मौखिक तथा लिखित उत्तरका निमित्त रहेका प्रश्नको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गरिनेछ र त्यस्तो सूचीमा अस्वीकार नगरिएका सबै प्रश्न समावेश गरिनेछ ।

तर एकदिनमा मौखिक उत्तर सम्बन्धी २० वटा र लिखित उत्तर सम्बन्धी ५० भन्दा बढी प्रश्न सूचीमा राखिने छैन । सो सूचीमा एक सदस्यको दुईवटा भन्दा बढी मौखिक उत्तरका प्रश्न समावेश गरिने छैन ।

लिखित उत्तर दिने प्रश्नको क्रम प्राप्त समय र विषय बमोजिम निर्धारण हुनेछ । मौखिक उत्तर दिने प्रश्नको क्रमको निर्धारण दर्ताक्रमानुसार गरिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
6 Stories
7 Stories
9 Stories
5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित