Nepal

0/0
UAE va Nepal vs

UAE

89/6(14.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal

0/0
vs

UAE

89/6(14.6)
WC Series
Nepal
0/0
VS
UAE
89/6 (14.6)
LIVE अपडेट
डायस्पोरा बन्ड ल्याउने सरकारी योजनाले एनआरएनमा उत्साह थप्यो: उपाध्यक्ष दाहाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बन्ड ल्याउने सरकारको योजनाले मातृभूमिको विकासमा जोड्ने आधार तय गरेको बताए।
  • दाहालले सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य नै डायस्पोरा पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने मुख्य कडी हुने उल्लेख गरे।
  • एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयनपछि संघले आन्तरिक विवाद पन्छाएर सकारात्मक ऊर्जा साथ अघि बढेको दाहालले बताए।

८ वैशाख, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको ‘डायस्पोरा बन्ड’ ल्याउने सरकारको योजनाले मातृभूमिको विकासमा जोड्ने आधार तय गरेको बताएका छन् ।

सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रबीचको दरिलो सहकार्य नै डायोस्पोरा पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने मुख्य कडी बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले एनआरएनका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उपाध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘विशेषगरी, वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायोस्पोरा बण्ड’ ल्याउने सरकारको योजनाले विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको पुँजीलाई मातृभूमिको विकासमा जोड्ने आधार तय गरेको छ ।’

विगतमा वैदेशिक रोजगारी बचत बन्डमा देखिएको न्यून सहभागिताका कारण यसपटक विश्वासिलो र आकर्षक लगानी मोडलको खाँचो महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘विशेषज्ञहरूले सानादेखि ठूला लगानीकर्ता र विदेशी पासपोर्टधारी नेपालीसमेतलाई समेट्ने गरी ‘सामूहिक लगानी कोष’ को अवधारणा अघि सारेका छन्,’ दाहालले अगाडि भनेका छन्, ‘जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी विदेशमा रहेको १०० खर्बभन्दा बढीको आर्थिक सम्भावनालाई नेपालको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने प्रवल सम्भावना छ । अब सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रबीचको दरिलो सहकार्य नै डायोस्पोरा पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने मुख्य कडी बन्नेछ ।

उनले एनआरएनएको पछिल्लो एकताले डायोस्पोरा लगानीमा नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको उल्लेख गरेका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै विगतका आन्तरिक विवादहरू पन्छाएर संघ यतिबेला सकारात्मक ऊर्जाका साथ अघि बढेको उपाध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ लोकप्रसाद दाहाल
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

