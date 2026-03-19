अमेरिकाले युद्धविराम लम्ब्याउँदा इरान किन भयो सशंकित ?

९ वैशाख, काठमाडौं । इरानी अधिकारीहरुले अमेरिकाले लम्ब्याएको युद्धविराम पालना हुनेमा आशंका गरेका छन् ।
इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफका सल्लाहकार महदी मोहम्मदीलेले अमेरिकाले अचानक आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै युद्धविराम पालना हुनेमा आशंका गरेका हुन् ।
उनले युद्धविराम बढाउनुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘हार्ने पक्षले शर्तहरू तय गर्न सक्दैन । घेराबन्दी जारी राख्नु बमबारीबाट अलग होइन । यसको जवाफ सैन्य कारबाहीबाट दिनुपर्छ ।’
अचानक हमलाको तयारीका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले युद्धविरामको समयावधि बढाएको भन्दै मोहम्मदीले इरानले आक्रमण गर्ने समय आइसकेको बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २२ अप्रिलमा युद्धविरामको समयावधि अनिश्चितकालका लागि बढाएको घोषणा गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र फिल्ड मार्शल आसिम मुनीरको माग अनुसार समय बढाइएको उनको दाबी छ ।
