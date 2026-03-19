अमेरिकाले युद्धविराम लम्ब्याउँदा इरान किन भयो सशंकित ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते ९:२०

९ वैशाख, काठमाडौं । इरानी अधिकारीहरुले अमेरिकाले लम्ब्याएको युद्धविराम पालना हुनेमा आशंका गरेका छन् ।

इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफका सल्लाहकार महदी मोहम्मदीलेले अमेरिकाले अचानक आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै युद्धविराम पालना हुनेमा आशंका गरेका हुन् ।

उनले युद्धविराम बढाउनुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘हार्ने पक्षले शर्तहरू तय गर्न सक्दैन । घेराबन्दी जारी राख्नु बमबारीबाट अलग होइन । यसको जवाफ सैन्य कारबाहीबाट दिनुपर्छ ।’

अचानक हमलाको तयारीका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले युद्धविरामको समयावधि बढाएको भन्दै मोहम्मदीले इरानले आक्रमण गर्ने समय आइसकेको बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २२ अप्रिलमा युद्धविरामको समयावधि अनिश्चितकालका लागि बढाएको घोषणा गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र फिल्ड मार्शल आसिम मुनीरको माग अनुसार समय बढाइएको उनको दाबी छ ।

अमेरिका इरान तनाव युद्धविराम
अमेरिकाले लम्ब्यायो इरानसँगको युद्धविराम अवधि, पाकिस्तानको आग्रहमा आक्रमण स्थगित

ट्रम्प भन्छन्– इरानीमा प्रतिबन्ध यथावत, इरान भन्छ– धम्कीका बीच वार्ता अस्वीकार्य  

इरानले भन्यो- अमेरिकाको भर छैन, अवस्था बिग्रन सक्छ

इरानले भन्यो- स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न खोजे आक्रमण हुन्छ

अमेरिका–इरान सम्झौता नजिक : पाकिस्तान

अमेरिका-इरानबीच अप्रिल २१ अघि नै सहमति जुटाउने प्रयास

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

