+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक दर्जन सडक आयोजनालाई ४४ अर्ब ३३ करोड बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय योजना आयोगले १३ सडक आयोजनाका लागि ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति सिफारिस गरेको छ।
  • हुलाकी राजमार्गमा ६९ पुल, १० कल्भर्ट र १५० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख स्रोत सहमति सिफारिस भएको छ।
  • काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययनका लागि ३२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति सिफारिस गरिएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक दर्जन सडक आयोजनाका लागि ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको ४ वैशाखको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट माग भए अनुसार कुल ४४ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागतका १३ आयोजनाका लागि यस्तो सिफारिस गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

आयोगका अनुसार हुलाकी राजमार्गमा पुलहरूसमेत ७ वटा सडक खण्ड निर्माण गर्न २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति सिफारिस भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो आयोजनामा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत ६९ वटा पुल, १० कल्भर्ट, १५० किलोमिटर सडक निर्माणको योजना छ ।

उता, डुम्रे–बेशीशहर–चामे–मनाङ सडक योजनाका लागि ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति सिफारिस आयोगले गरेको छ । यस आयोजनामा चालु आवमा ३८ करोड ५४ लाख बजेट राखिएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्तर्गत छुसाङ पुलदेखि घमीसम्म ४०.२० किलोमिटर सडक निर्माणलाई ३ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति सिफारिस गरिएको छ । यस आयोजनामा चालु आवमा ६८ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार तमोर कोरिडोर (सुभाङखोला–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक अन्तर्गत इलाडाँडा–ओलाङचुङगोला सडकलाई ५२ करोड स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको छ ।

यो आयोजनालाई चालु आवमा २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ । मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक अन्तर्गत सिमलटारदेखि बेतिति ३०.५ किलोमिटर सडकका लागि ३ अर्ब ९४ करोड स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको छ । यस आयोजनालाई चालु आवमा १ अर्ब ३ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएको छ ।

खाँदबारी–किमाथांका सडक अन्तर्गत दोभान–बरुण सडक खण्डलाई २ अर्ब ४३ करोड बराबर स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको योजना आयोगले जनाएको छ । सोही आयोजनाको खाँदबारी–किमाथांका सडकलाई १ अर्ब ५९ करोड बराबरको स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

सालझण्डी–सन्धीखर्क सडक आयोजनालाई ८९ करोड ४९ लाख, सडक डिभिजन चरिकोटलाई विभिन्न तीन आयोजनालाई क्रमशः १० करोड १५ लाख, २५ करोड २८ लाख र ८६ करोड ३८ लाख बराबर स्रोत सहमतिको सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन/सम्भाब्यता अध्ययनका लागि ३२ करोड ३७ लाख बराबर स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको छ । गोरखा सडक योजना अन्तर्गत ५१ करोड बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस भएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

सडक आयोजना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कार्ल्सबर्गको प्राथमिकता जलस्रोत संरक्षणमा, नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्दै

कार्ल्सबर्गको प्राथमिकता जलस्रोत संरक्षणमा, नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्दै
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगे गृहमन्त्री

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगे गृहमन्त्री
अभ्यास एकदिवसीय खेल : ओमानले नेपाल ए लाई दियो बलियो लक्ष्य

अभ्यास एकदिवसीय खेल : ओमानले नेपाल ए लाई दियो बलियो लक्ष्य
सफलताको जस लिएजस्तै पराजय र क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल

सफलताको जस लिएजस्तै पराजय र क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल
कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श

कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श
कम्युनिस्टले वर्ग छाडे कि वर्गले कम्युनिस्ट पार्टी ? 

कम्युनिस्टले वर्ग छाडे कि वर्गले कम्युनिस्ट पार्टी ? 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित