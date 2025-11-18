+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गरिमा विकास बैंकले पायो दुई अन्तर्राष्ट्रिय आईएसओ प्रमाणपत्र

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गरिमा विकास बैंकले गुणस्तरीय बैकिङ सेवा र सूचना सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आईएसओ ९००१ : २०१५ र आईएसओ २७००१ : २०२२ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ।
  • बैंकले एकैसाथ दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सीमित संस्थाहरूको सूचीमा समावेश हुन सफल भएको छ।
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्यायले गुणस्तरीय सेवा र सूचना प्रविधिको सुरक्षा सम्बन्धमा थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने बताए।

९ वैशाख, काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले गुणस्तरीय बैकिङ सेवा प्रवाह गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आईएसओ ९००१ : २०१५ र गुणस्तरीय सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन गरेबापत आईएसओ २७००१ : २०२२ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।

यससँगै गरिमा विकास बैंक एकैसाथ दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सीमित संस्थाहरूको सूचीमा समावेश हुन सफल भएको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रमका बीच विश्वव्यापी सर्टिफिकेसन संस्था इन्टरसर्टको तर्फबाट लिड अडिटर रोशन श्रेष्ठले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्यायलाई उक्त प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले गुणस्तरीय बैकिङ सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधिको सुरक्षा सम्बन्धमा थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने बताए।

गरिमा विकास बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्दै देशभर १२६ शाखा कार्यालयबाट करिब ९ लाख ग्राहकलाई सरल, सुरक्षित एवम् विश्वसनीय डिजिटल तथा भौतिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

गरिमा विकास बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
6 Stories
6 Stories
7 Stories
9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित