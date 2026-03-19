+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब’ निर्देशकमा सुयोग, पारिश्रमिकबापत लिए कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १९:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब'को निर्देशकमा सुयोग गुरुङले निरन्तरता पाएका छन् र बुधबार निर्माता सरोज न्यौपानेसँग सम्झौता भएका छन्।
  • 'जेरी : अन टप'को दोस्रो श्रृंखला यो फिल्म हो र शीर्ष भूमिकामा अनमोल केसीलाई निरन्तरता दिइने निर्णय गरिएको छ।
  • निर्देशक गुरुङले पारिश्रमिकस्वरुप ७२ लाख मूल्य पर्ने 'लिप मोटर्स'को 'सी टेन' मोडलको कार लिएका छन् र पटकथा लेखन कार्य अझै २/३ महिना चल्नेछ।

काठमाडौं । अनमोल केसीको शीर्ष भूमिका हुने फिल्म ‘जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब’को निर्देशकमा सुयोग गुरुङले निरन्तरता पाएका छन् । बुधबार निर्माता सरोज न्यौपाने र निर्देशक गुरुङबीच सम्झौता भएको छ ।

यो फिल्म २०८२ सालमा प्रदर्शनमा आएको हिट फिल्म ‘जेरी : अन टप’को दोस्रो श्रृंखला हो । गतसाता निर्माताले शीर्ष भूमिकामा अभिनेता केसीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए ।

दोस्रो श्रृंखलाको निर्देशकमा अनुबन्धित भएपछि गुरुङले पारिश्रमिकस्वरुप ७२ लाख रुपैयाँ बजार मूल्य पर्ने ‘लिप मोटर्स’को ‘सी टेन’ मोडलको कार लिएका छन् । आयोजित संक्षिप्त समारोहमा गुरुङले गाडी लिएका हुन् ।

यसबारे निर्माता न्यौपानेले भने, ‘कार हामीले दिएका हैनौं । फिल्म निर्देशनको पारिश्रमिकस्वरुप उहाँले उक्त गाडी लिनुभएको हो । सुयोगजी यो भन्दा माथिको पारिश्रमिकलाई योग्य हुनुहुन्छ ।’

अनन्या फिल्म्सले गतसाता दोस्रो श्रृंखला बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त फिल्म अनन्या फिल्म्स्को इतिहासमा सर्वाधिक कमाउने फिल्म समेत हो । निर्माता न्यौपानेका अनुसार अन्य कलाकार क्रमशः तय हुनेछन् ।

यो फिल्मको पटकथा अहिले ब्रजेश खनालले लेखिरहेका छन् । अझै २/३ महिना पटकथा लेखन कार्य चल्ने र त्यसपछि छायांकनमा अघि बढ्ने तयारी छ । ‘जेरी : अन टप’ पर्वतीय पृष्ठभूमिमा भनिएको रोमान्टिक कथाको फिल्म थियो ।

अनमोल केसी जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब सुयोग गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनमोलले घोषणा गरे ४ फिल्मको लाइनअप : एप्पलको ‘बिफोर वी मेट’ देखि ‘जेरी’ सिक्वेलसम्म

अनमोलले साइन गरे ‘जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब’, पटकथा लेख्दैछन् ब्रजेश

जसिता र अनमोल गहिरो प्रेम सम्बन्धमा छन् ?

अनमोल केसी स्टारर ‘बाटुलो जून’ दशैंको फूलपातीमा आउने

जन्मदिन मनाउँदै अनमोल, ‘जेरी अन टप’ पछि उत्कृष्ट ‘दोस्रो इनिङ्स’

‘जेरी अन टप’ शुक्रबारदेखि भारतमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित