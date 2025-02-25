आईपीएल खेल्न फिट भएपछि मिचेल स्टार्क दिल्लीको टोलीमा जोडिँदै

- दिल्ली क्यापिटल्सका अस्ट्रेलियन पेस बलर मिचेल स्टार्क आईपीएल खेल्न फिट भएपछि भारत आउने भएका छन्।
- क्रिकेट अस्ट्रेलियाले स्टार्कलाई खेल्नका लागि फिट घोषणा गरेको छ।
- सनराइजर्स हैदराबादका कप्तान प्याट कमिन्स पनि चोटमुक्त हुँदै यस साताको अन्तिमदेखि खेल्ने तयारीमा छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । दिल्ली क्यापिटल्सका अस्ट्रेलियन पेस बलर मिचेल स्टार्क आईपीएल खेल्न फिट भएपछि भारत आउने भएका छन् । उनलाई क्रिकेट अस्ट्रेलियाले खेल्नका लागि फिट घोषणा गरेको हो ।
कुहिनो र काँधको चोटका कारण उनी केही समयदेखि मैदानबाहिर थिए । अब उनी मे १ मा दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्सबीचको खेलमा यस सिजनको पहिलो खेल खेल्ने सम्भावना छ।
स्टार्कले त्यसपछि बाँकी लिग र सम्भावित प्लेअफ खेलहरू पनि खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल दिल्ली ६ खेलमा ३ जित र ३ हारसहित पाँचौं स्थानमा छ ।
यस सिजन स्टार्कलाई दिल्लीले ठूलो रकममा राखेको थियो । उनले यसअघि चोटका कारण सुरुवाती खेल गुमाएकोमा टोली र समर्थकसँग माफी मागेका थिए ।
यसैबीच, सनराइजर्स हैदराबादको कप्तान रहेका अर्का अस्ट्रेलियन पेसर प्याट कमिन्स पनि चोटमुक्त हुँदै यस साताको अन्तिमदेखि खेल्ने तयारीमा छन् ।
