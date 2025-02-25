चोटग्रस्त ब्याटरको स्थानमा चेन्नईले भित्र्यायो पेस बलर

- चेन्नई सुपर किङ्सले आईपीएल २०२६ का बाँकी खेलका लागि आकाश मधवाललाई आयुष म्हात्रेको स्थानमा टोलीमा समावेश गरेको छ।
- आयुष म्हात्रे बायाँ ह्यामस्ट्रिङ चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् भने आकाश मधवाललाई ३० लाख भारतीय रुपैयाँमा भित्र्याइएको छ।
- आकाश मधवालले आईपीएलमा १७ खेलमा २३ विकेट लिएका छन् र डेब्यू सिजनमा लखनउ सुपर जायन्ट्सविरुद्ध इलिमिनेटर खेलमा ५ विकेट लिएका थिए।
१० वैशाख, काठमाडौं । चेन्नई सुपर किङ्स (सीएसके) ले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ का बाँकी खेलका लागि आकाश मधवाललाई टोलीमा समावेश गरेको छ ।
उनी आयुष म्हात्रेको स्थानमा टोलीमा आएका हुन्, जो चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् । आयुष टप अर्डर ब्याटर हुन् भने आकाश पेस बलर हुन् । सीएसकेले मधवाललाई ३० लाख भारतीय रुपैयाँमा टोलीमा भित्र्याएको हो ।
दायाँहाते पेस बलर मधवालले यसअघि मुम्बई इन्डियन्सबाट सन् २०२३ र २०२४ मा खेलेका थिए भने त्यसपछि राजस्थान रोयल्सबाट सन् २०२५ मा खेलेका थिए ।
उनले आईपीएलका १७ खेलमा २३ विकेट लिएका छन् । साथै, उनले आफ्नो डेब्यू सिजनमा लखनउ सुपर जायन्ट्सविरुद्ध इलिमिनेटर खेलमा ५ विकेट लिँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
उता, भारतको यू–१९ विश्वकप विजेता टोलीका कप्तान समेत रहेका म्हात्रेले यस सिजन सीएसकेका लागि राम्रो सुरुआत गरेका थिए । उनले ६ खेलमा दुई अर्धशतक बनाएका थिए ।
तर, सनराइजर्स हैदराबादविरुद्धको खेलमा ब्याटिङ गर्ने क्रममा बायाँ ह्यामस्ट्रिङमा चोट लागेपछि उनी प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएका हुन् ।
