यससाता ओटीटीमा आउँदैछन् ११ फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- शुक्रबारदेखि हलमा माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ र नेपाली फिल्म ‘परालको आगो’ प्रदर्शनमा आएका छन्।
- ओटीटी प्लेटफर्ममा ‘२४’, ‘नुक्कड नाटक’, ‘मार्टी सुप्रीम’, ‘एपेक्स’ लगायत विभिन्न नयाँ सिरिज र फिल्महरू रिलिज भएका छन्।
- यस साता सिनेमाघर र ओटीटी दुवैतिर रोमान्स, एक्सन, थ्रिलर र सामाजिक ड्रामाका सामग्री दर्शकका लागि उपलब्ध छन्।
हलमा ‘धुरन्धर २’ को सफलता र ‘भूत बंगला’को स्थिर कमाइबीच शुक्रबार केही नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछन् । शुक्रबारदेखि हलमा माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ र नेपाली फिल्म ‘परालको आगो’ लागेका छन् ।
ओटीटी प्लेटफर्ममा पनि यो साता दर्शकका लागि व्यस्त रहनेछ । यससाता डिजिटल स्क्रिनमा रोमान्स, एक्सन, थ्रिलर र ड्रामाको मिश्रण पाइनेछ । विशेष गरी, हिन्दी दर्शकका लागि ‘२४’को पुरानो याद ताजा गर्ने अवसर छ । अनिल कपूर अभिनित यो सिरिज ओटीटीमा स्ट्रिम हुँदैछ ।
यससँगै मन छुने सामाजिक ड्रामा ‘नुक्कड’ नाटक पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यो साताको चर्चित रिलिजमध्ये ‘मार्टी सुप्रीम’ पनि एक हो, जसमा टिमोथी सालामाले अभिनय गरेका छन् र उनलाई यसका लागि अस्कर मनोनयनसमेत मिलेको थियो ।
चार्लीज थेरोन र टैरन एगर्टन अभिनित सर्वाइभल थ्रिलर ‘एपेक्स’ ले अस्ट्रेलियाको विकट भूभागमा लैजान्छ । ‘रनिङ पोइन्ट’को दोस्रो सिजनमा केट हडसन मुख्य भूमिकामा देखिनेछिन् । मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ‘अन–चुजन’ पनि चर्चामा छ, जहाँ मौली विंडसर र आसा बटरफिल्ड को अभिनय देख्न पाइन्छ ।
यस साता ओटीटीमा आउने केही प्रमुख सामग्रीको छोटो विवरण :
‘२४’ (अप्रिल २४, जियो हटस्टार)
यो रियल टाइम एक्सन सिरिजमा एटीएस प्रमुख जय सिंह राठौरको कथा देखाइन्छ । समयसँग दौडिँदै ठूला खतराहरू रोक्ने उनको संघर्षलाई केन्द्रमा राखिएको छ । यसअघि टेलिभिजनमा आएको यो शो अब ओटीटीमा उपलब्ध हुनेछ ।
‘नुक्कड नाटक’ (अप्रिल २४, नेटफ्ल्क्सि)
कलेजबाट निकालिएका दुई विद्यार्थीले आफ्नो गल्ती सुधार्न गरीब बालबालिकालाई पढाउन सहयोग गर्नुपर्ने कथा हो । यसले जिम्मेवारी र आत्मखोजको यात्रा देखाउँछ ।
‘प्रतिछाया’ (अप्रिल २४, जियो हटस्टार)
मलयालम भाषामा बनेको राजनीतिक थ्रिलर हो । एक शक्तिशाली समूहले मुख्यमन्त्रीलाई षड्यन्त्रमा फसाउँछ । त्यसपछि उनका छोराले सत्य खोज्ने अभियान सुरु गर्छ ।
‘मार्टी सुप्रीम’ (अप्रिल २४, अमेजन प्राइम भिडियो)
सन् १९५० को दशकको पृष्ठभूमिमा आधारित कथा हो । एक संघर्षरत जुत्ता बेच्ने युवक टेबल टेनिस च्याम्पियन बन्ने सपना देख्छ ।
‘अन-चुजन (अप्रिल २१, नेटफ्ल्क्सि)
एक शान्त जीवन बाँचिरहेकी महिलाको जीवन फरार कैदीसँग भेट भएपछि बदलिन्छ । कथा क्रमशः तनावपूर्ण बन्छ ।
‘सानटिटा’ (अप्रिल २२, नेटफ्ल्क्सि)
एक दुर्घटनापछि पुरानो प्रेम फर्किँदा एक महिलाले आफ्नो विगतसँग जुध्नुपर्ने कथा ।
‘सोल्ड आउट अन यू’ (अप्रिल २२, नेटफ्ल्क्सि)
दुई कामप्रेमी व्यक्तिबीचको सम्बन्ध र टकरावबाट सुरु हुने रोमान्टिक कथा ।
फ्लंक्ड (अप्रिल २३, नेटफ्ल्क्सि)
एक ठगले जेलबाट बच्न स्कुलमा शिक्षक बनेर प्रवेश गर्छ र रोचक घटनाक्रम सुरु हुन्छ ।
‘रनिङ पोइन्ट सिजन २’ (अप्रिल २३, नेटफ्ल्क्सि)
एनबीए टिमको व्यवस्थापनभित्रको राजनीति र संघर्षलाई केन्द्रमा राखिएको स्पोट्र्स कमेडी ।
‘एपेक्स’ (अप्रिल २४, नेटफ्ल्क्सि)
जंगलमा बाँच्न संघर्ष गरिरहेका पात्रबीचको खतरनाक खेल ।
‘इफ विसेस कूड किल’ (अप्रिल २४, नेटफ्ल्क्सि)
एक रहस्यमय एपले इच्छा पूरा गर्छ, तर त्यसको मूल्य जीवनसँग जोडिएको हुन्छ ।
समग्रमा, यो साता सिनेमाघर र ओटीटी दुवैतिर सामग्रीको राम्रो विकल्प देखिन्छ । दर्शकका लागि विविध स्वादका कथा हेर्ने अवसर खुलेको छ ।
