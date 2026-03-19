+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ओटीटी :

यससाता ओटीटीमा आउँदैछन् ११ फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १३:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुक्रबारदेखि हलमा माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ र नेपाली फिल्म ‘परालको आगो’ प्रदर्शनमा आएका छन्।
  • ओटीटी प्लेटफर्ममा ‘२४’, ‘नुक्कड नाटक’, ‘मार्टी सुप्रीम’, ‘एपेक्स’ लगायत विभिन्न नयाँ सिरिज र फिल्महरू रिलिज भएका छन्।
  • यस साता सिनेमाघर र ओटीटी दुवैतिर रोमान्स, एक्सन, थ्रिलर र सामाजिक ड्रामाका सामग्री दर्शकका लागि उपलब्ध छन्।

हलमा ‘धुरन्धर २’ को सफलता र ‘भूत बंगला’को स्थिर कमाइबीच शुक्रबार केही नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछन् । शुक्रबारदेखि हलमा माइकल ज्याक्सनको बायोपिक फिल्म ‘माइकल’ र नेपाली फिल्म ‘परालको आगो’ लागेका छन् ।

ओटीटी प्लेटफर्ममा पनि यो साता दर्शकका लागि व्यस्त रहनेछ । यससाता डिजिटल स्क्रिनमा रोमान्स, एक्सन, थ्रिलर र ड्रामाको मिश्रण पाइनेछ । विशेष गरी, हिन्दी दर्शकका लागि ‘२४’को पुरानो याद ताजा गर्ने अवसर छ । अनिल कपूर अभिनित यो सिरिज ओटीटीमा स्ट्रिम हुँदैछ ।

यससँगै मन छुने सामाजिक ड्रामा ‘नुक्कड’ नाटक पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यो साताको चर्चित रिलिजमध्ये ‘मार्टी सुप्रीम’ पनि एक हो, जसमा टिमोथी सालामाले अभिनय गरेका छन् र उनलाई यसका लागि अस्कर मनोनयनसमेत मिलेको थियो ।

चार्लीज थेरोन र टैरन एगर्टन अभिनित सर्वाइभल थ्रिलर ‘एपेक्स’ ले अस्ट्रेलियाको विकट भूभागमा लैजान्छ । ‘रनिङ पोइन्ट’को दोस्रो सिजनमा केट हडसन मुख्य भूमिकामा देखिनेछिन् । मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ‘अन–चुजन’ पनि चर्चामा छ, जहाँ मौली विंडसर र आसा बटरफिल्ड को अभिनय देख्न पाइन्छ ।

यस साता ओटीटीमा आउने केही प्रमुख सामग्रीको छोटो विवरण :

‘२४’ (अप्रिल २४, जियो हटस्टार)

यो रियल टाइम एक्सन सिरिजमा एटीएस प्रमुख जय सिंह राठौरको कथा देखाइन्छ । समयसँग दौडिँदै ठूला खतराहरू रोक्ने उनको संघर्षलाई केन्द्रमा राखिएको छ । यसअघि टेलिभिजनमा आएको यो शो अब ओटीटीमा उपलब्ध हुनेछ ।

‘नुक्कड नाटक’ (अप्रिल २४, नेटफ्ल्क्सि)

कलेजबाट निकालिएका दुई विद्यार्थीले आफ्नो गल्ती सुधार्न गरीब बालबालिकालाई पढाउन सहयोग गर्नुपर्ने कथा हो । यसले जिम्मेवारी र आत्मखोजको यात्रा देखाउँछ ।

‘प्रतिछाया’ (अप्रिल २४, जियो हटस्टार)

मलयालम भाषामा बनेको राजनीतिक थ्रिलर हो । एक शक्तिशाली समूहले मुख्यमन्त्रीलाई षड्यन्त्रमा फसाउँछ । त्यसपछि उनका छोराले सत्य खोज्ने अभियान सुरु गर्छ ।

‘मार्टी सुप्रीम’ (अप्रिल २४, अमेजन प्राइम भिडियो)

सन् १९५० को दशकको पृष्ठभूमिमा आधारित कथा हो । एक संघर्षरत जुत्ता बेच्ने युवक टेबल टेनिस च्याम्पियन बन्ने सपना देख्छ ।

‘अन-चुजन (अप्रिल २१, नेटफ्ल्क्सि)

एक शान्त जीवन बाँचिरहेकी महिलाको जीवन फरार कैदीसँग भेट भएपछि बदलिन्छ । कथा क्रमशः तनावपूर्ण बन्छ ।

‘सानटिटा’ (अप्रिल २२, नेटफ्ल्क्सि)

एक दुर्घटनापछि पुरानो प्रेम फर्किँदा एक महिलाले आफ्नो विगतसँग जुध्नुपर्ने कथा ।

‘सोल्ड आउट अन यू’ (अप्रिल २२, नेटफ्ल्क्सि)

दुई कामप्रेमी व्यक्तिबीचको सम्बन्ध र टकरावबाट सुरु हुने रोमान्टिक कथा ।

फ्लंक्ड (अप्रिल २३, नेटफ्ल्क्सि)

एक ठगले जेलबाट बच्न स्कुलमा शिक्षक बनेर प्रवेश गर्छ र रोचक घटनाक्रम सुरु हुन्छ ।

‘रनिङ पोइन्ट सिजन २’ (अप्रिल २३, नेटफ्ल्क्सि)

एनबीए टिमको व्यवस्थापनभित्रको राजनीति र संघर्षलाई केन्द्रमा राखिएको स्पोट्र्स कमेडी ।

‘एपेक्स’ (अप्रिल २४, नेटफ्ल्क्सि)

जंगलमा बाँच्न संघर्ष गरिरहेका पात्रबीचको खतरनाक खेल ।

‘इफ विसेस कूड किल’ (अप्रिल २४, नेटफ्ल्क्सि)

एक रहस्यमय एपले इच्छा पूरा गर्छ, तर त्यसको मूल्य जीवनसँग जोडिएको हुन्छ ।

समग्रमा, यो साता सिनेमाघर र ओटीटी दुवैतिर सामग्रीको राम्रो विकल्प देखिन्छ । दर्शकका लागि विविध स्वादका कथा हेर्ने अवसर खुलेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित