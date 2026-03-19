राघव चड्ढासहित आम आदमी पार्टीका ७ सांसद भाजपामा प्रवेश

  आम आदमी पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाले पार्टी परित्याग गरी भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आम आदमी पार्टीका प्रभावशाली नेता र राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाले पार्टी छोडेर भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन्।
  • चड्ढाले १५ वर्षसम्म सिँचेको पार्टी अहिले निजी स्वार्थका लागि काम गरिरहेको भन्दै पार्टीबाट अलग भएको बताए।
  • उनसहित सात जना सांसदले 'आप' छोडेर भाजपामा सामेल हुने निर्णय गरेका छन् र चड्ढालाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी दिइन सक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं ।  आम आदमी पार्टी (आप) का प्रभावशाली नेता तथा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाले पार्टी परित्याग गरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार सन्दीप पाठक र अशोक मित्तलसँगै आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चड्ढाले आफूहरू राज्यसभामा ‘आप’ का दुई-तिहाइ सदस्यहरूको समूहसहित संवैधानिक प्रावधान अनुरूप भाजपामा विलय हुन लागेको जानकारी दिए।

यस महिनाको सुरुमा ‘आप’ ले राज्यसभामा पार्टीको उप-नेताको जिम्मेवारीबाट राघव चड्ढालाई हटाएर अशोक कुमार मित्तललाई दिएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आएको थियो। चड्ढाले पार्टीको उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आफूले जनहितका मुद्दा उठाउँदा पार्टीलाई के नोक्सान भयो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चड्ढाले भने , “जुन पार्टीलाई मैले आफ्नो रगत-पसिना दिएर १५ वर्षसम्म सिँचेँ, त्यो पार्टी अहिले आफ्नो सिद्धान्त र नैतिक मूल्य-मान्यताबाट पूर्ण रूपमा विचलित भइसकेको छ। अब यो पार्टी राष्ट्रहितका लागि नभई निजी स्वार्थका लागि काम गरिरहेको छ।”

राघव चड्ढाका साथमा सन्दीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेन्द्र गुप्त र विक्रम साहनी गरी कुल ७ जना सांसदहरूले ‘आप’ छोडेर भाजपामा सामेल हुने निर्णय गरेका छन्। चड्ढाले आफूलाई धेरैले पहिलेदेखि नै ‘सही मान्छे तर गलत पार्टीमा’ रहेको बताउने गरेको स्मरण गर्दै अब जनताको सेवाका लागि नयाँ बाटो रोजेको बताए।

यो घटनालाई आम आदमी पार्टीका लागि ठूलो धक्का र भारतीय राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। भाजपामा सामेल भएपछि चड्ढालाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी दिइन सक्ने अड्कलबाजी समेत सुरु भएको छ।

 

आम आदमी पार्टी भाजपा
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

