सिपी गजुरेलको आरोप– सरकार फाँसीवादी शैलीमा चल्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते २०:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सिपी गजुरेलले सरकारले फाँसीवादी शैलीमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
  • गजुरेलले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई फाँसीवादको प्रयोग भनेका छन्।
  • उनले सरकार नेपाली जनताको हितमा नभएको र संकटबाट जोगाउन क्रान्तिकारी, देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

११ वैशाख, काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका महासचिव नेता सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकारले फाँसीवादी शैलीमा चलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको गतिविधि फाँसीवादी शैलिमा अघि बढिरहेको जिकिर गरेका हुन् ।

महासचिव गजुरेलले सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुरा, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा पञ्चायती व्यवस्थामापनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘परिस्थिति बदलिएको छ । अब अहिले नेपालको नै कुरा गर्ने  हो भने फाँसीवाद लागू गर्दै गइराखेको छ । आजै सरकार बनेको एक महिना पुगेको छैन सुकुमवासीलाई त्यहाँबाट हटाउनको निम्ति डोजर लगाउने भनेर आज सुनियो । अब यो त फाँसीवादको प्रयोग गर्ने हो नि । अब विद्यार्थीहरुले संगठन खोल्न हुँदैन भनेर निर्णय गर्नु भनेको त फाँसीवाद हो नि,’ उनले भनेका छन् ।

उनले सरकार नेपाली जनताको हितमा नभएको पनि बताए ।

‘निर्दलीय व्यवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूले चुनाव पनि लडन पाउँथे, अरु अधिकार पनि पाउँथे । यसले त पञ्चायतले जति अधिकार पनि दिएन,’ उनले भने ।

महासचिव गजुरेलले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि बताए ।

सिपी गजुरेल
सम्बन्धित खबर

नेपालमा खुल्यो होन्डाको अत्याधुनिक ‘थ्री एस शोरुम’ (भिडियो सहित)

नेपालमा खुल्यो होन्डाको अत्याधुनिक ‘थ्री एस शोरुम’ (भिडियो सहित)
एनआरएन नागरिकता: सधैँ अपूरो प्रतिबद्धता

एनआरएन नागरिकता: सधैँ अपूरो प्रतिबद्धता
धमाधम बस्ती खाली गराउँदैछन् सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

धमाधम बस्ती खाली गराउँदैछन् सुकुमवासी (तस्वीरहरू)
पुटिनले शताब्दीको भयानक त्रासदी भनेको आर्मेनियाली नरसंहार के हो ?

पुटिनले शताब्दीको भयानक त्रासदी भनेको आर्मेनियाली नरसंहार के हो ?
आगामी साता वर्षाको प्रक्षेपण, त्यसअघि तातो लहर

आगामी साता वर्षाको प्रक्षेपण, त्यसअघि तातो लहर
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

