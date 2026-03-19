रातको ३ बजे अचानक निद्रा किन खुल्छ ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण

२०८३ वैशाख १४ गते १८:३० २०८३ वैशाख १४ गते १८:३०
डा. बासुदेव कार्की

डा. बासुदेव कार्की सिनियर कन्सल्टेन्ट साइक्यार्टिस्ट

डा. बासुदेव कार्की

डा. बासुदेव कार्की सिनियर कन्सल्टेन्ट साइक्यार्टिस्ट

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रातको ३ बजे निद्रा खुल्ने समस्या कोर्टिसोल हार्मोनको प्राकृतिक उतारचढावसँग जोडिएको छ र तनावले यसलाई बढाउँछ।

धेरै मानिसहरूलाई रातको ठ्याक्कै ३ बजे वा ३ देखि ४ बजेको बीचमा अचानक निद्रा खुल्ने समस्या हुन्छ । कतिपयले यसलाई भूतप्रेत वा अशुभ संकेत मान्छन्, तर विज्ञानका अनुसार यो शरीरको आन्तरिक घडी र हार्मोनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संकेत हो ।

यदि तपाईंलाई पनि बारम्बार रातको ३ बजे निद्रा खुल्छ भने यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । यसले तपाईंको निद्रा चक्र बिग्रिएको र शरीरमा तनाव बढेको संकेत गर्न सक्छ ।

रातको यो समयमा निद्रा खलबलिनुको मुख्य कारण कोर्टिसोल हार्मोनको प्राकृतिक उतारचढाव हो ।

सर्केडियन रिदम : शरीरको आन्तरिक घडीको सम्बन्ध

हाम्रो शरीरभित्र एउटा स्वचालित २४ घण्टे घडी चलिरहेको हुन्छ, जसलाई सर्केडियन रिदम अर्थात जैविक घडी भनिन्छ । यो घडीले हामीलाई कहिले सुत्ने, कहिले उठ्ने, कहिले खाने र कहिले ऊर्जावान हुने भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्छ ।

यो घडी मुख्य रूपमा मस्तिष्कको सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस नामक भागले चलाउँछ । रातको समयमा यो घडीले मेलाटोनिन हार्मोन बढाएर गहिरो निद्रा दिन्छ भने बिहानतिर कोर्टिसोल हार्मोन बढाएर जागरणको तयारी गर्छ ।

रातको २ बजेपछि कोर्टिसोलको स्तर बिस्तारै बढ्न थाल्छ । स्वस्थ व्यक्तिमा यो वृद्धि क्रमिक रूपमा हुन्छ र बिहान उठ्ने तयारीका लागि हो । तर यदि तपाईं दिनभर तनावमा हुनुहुन्छ, राति ढिलो सुत्नुहुन्छ वा अनियमित जीवनशैली छ भने कोर्टिसोलको यो वृद्धि अत्यधिक र छिटो हुन्छ । त्यसैले, ठ्याक्कै ३ बजे निद्रा अचानक खुल्छ र फेरि सुत्न गाह्रो हुन्छ ।

कोर्टिसोल : स्ट्रेस हार्मोनको भूमिका

कोर्टिसोललाई प्रायः नकारात्मक हार्मोन ठानिन्छ, तर यो शरीरका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । यसले ऊर्जा व्यवस्थापन, रक्तचाप नियन्त्रण, प्रतिरक्षा प्रणाली र जागरणमा महत्वपूर्ण काम गर्छ ,

रातको १२ बजे कोर्टिसोलको स्तर सबैभन्दा कम हुन्छ । २ देखि ३ बजेपछि यो बिस्तारै बढ्न थाल्छ । बिहान उठेपछि ३० देखि ४५ मिनेटभित्र यसको स्तर सबैभन्दा उच्च हुन्छ, जसलाई कोर्टिसोल अवेकनिङ रेस्पोन्स भनिन्छ ।

दिनभरको तनाव, चिन्ता, बढी स्क्रिन टाइम वा अनियमित खानपानले कोर्टिसोललाई रातभरि नै उच्च राख्छ । रातको ३ बजे यो हार्मोनको प्राकृतिक वृद्धिले शरीरलाई अलर्ट मोडमा ल्याउँछ, हृदयको धड्कन बढाउँछ र गहिरो निद्राबाट हल्का निद्रातर्फ धकेल्छ । फलस्वरूप निद्रामा अचानक खुल्छ ।

अन्य कारणहरू

यो समस्या केवल कोर्टिसोलसँग मात्र जोडिएको छैन । यसका अन्य महत्वपूर्ण कारणहरू पनि छन् । रातको दोस्रो भागमाः निद्रा (सपना देख्ने चरण) बढी हुन्छ, जुन सुत्नुको हल्का चरण हो । ३ बजेपछि शरीर बिस्तारै जागरणतर्फ जान थाल्छ । यही बेला सानो हार्मोन परिवर्तन, ब्लड सुगरको गिरावट वा तनावले पनि निद्रा सजिलै टुट्छ ।

राति लामो समयसम्म खाना नखाएको कारण ब्लड सुगर घट्दा शरीरले कोर्टिसोल र एड्रेनालिन निकालेर सुधार गर्न खोज्छ । यसले निद्रा खुलाउँछ। महिलाहरूमा मेनोपजपछि हर्मोन परिवर्तनले यो समस्या झन् बढाउँछ ।

दिनभरको मानसिक दबाब, कामको चाप, चिन्ता र राति बढी मोबाइल हेर्ने बानीले पनि कोर्टिसोललाई असन्तुलित बनाउँछ । कोठाको तापक्रम बढी हुनु, प्रकाश वा सानो आवाजले पनि निद्रा टुट्न सघाउँछ ।

यसबाट बच्ने व्यावहारिक उपायहरू

रातको ३ बजे निद्रा टुट्ने समस्या बारम्बार भएमा यसलाई सुधार्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नियमित र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु हो ।

राति १० बजे अगाडि सुत्ने प्रयास गर्ने र हरेकदिन उही समयमा उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सुत्नुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगाडि मोबाइल, टिभी र कम्प्युटर बन्द गर्नुहोस् किनकि नीलो प्रकाशले मेलाटोनिन हार्मोन घटाउँछ ।

दिनमा नियमित व्यायाम गर्न सकिन्छ, तर सुत्नुभन्दा ३ घण्टा अगाडि मात्र । रातको खाना हल्का र सुत्नुभन्दा २–३ घण्टा अगाडि खानुहोस् । यदि ब्लड सुगरको समस्या छ भने सुत्नुअघि हल्का प्रोटिनयुक्त खानेकुरा लिन सकिन्छ ।

कोठालाई चिसो, अँध्यारो र शान्त राख्नु उचित हुन्छ । त्यस्तै, तनाव व्यवस्थापनका लागि ध्यान, योग, प्राणायाम वा जर्नल लेख्ने बानी बसाल्नु उचित हुन्छ ।

यदि समस्या लामो समयदेखि छ र दिनभर थकान, चिन्ता वा एकाग्रता कम भएको महसुस हुन्छ भने चिकित्सकसँग परामर्श लिन सकिन्छ ।

कहिलेकाहीं थाइराइड, मधुमेह वा स्लिप एप्निया जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि यसको कारण हुन सक्छन् ।

डा. बासुदेव कार्की
डा. बासुदेव कार्की
सिनियर कन्सल्टेन्ट साइक्यार्टिस्ट

डा. कार्की  हाल ललितपुरस्थित पाटन मानसिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनले एमबीबीएस र न्यूरो साइकोलोजीमामा एमडी गरेका छन। उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ६८४८ हो।

के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता

के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता

हाम्रो शरीरमा हुन्छन् विभिन्न प्रकारका बोसो, कुनको काम के ?

हाम्रो शरीरमा हुन्छन् विभिन्न प्रकारका बोसो, कुनको काम के ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

डा. अरूण शाही एस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व विकास कार्यक्रममा छनोट

डा. अरूण शाही एस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व विकास कार्यक्रममा छनोट

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गराउँछ, कसरी ?

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गराउँछ, कसरी ?

ट्रेन्डिङ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

फिचर

सबै
रातको ३ बजे अचानक निद्रा किन खुल्छ ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

रातको ३ बजे अचानक निद्रा किन खुल्छ ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण

डा. बासुदेव कार्की

डा. बासुदेव कार्की सिनियर कन्सल्टेन्ट साइक्यार्टिस्ट
के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता
आहार तथा पोषण

के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता

हाम्रो शरीरमा हुन्छन् विभिन्न प्रकारका बोसो, कुनको काम के ?
स्वास्थ्य समाचार

हाम्रो शरीरमा हुन्छन् विभिन्न प्रकारका बोसो, कुनको काम के ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो
स्वास्थ्य समाचार

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गराउँछ, कसरी ?
औषधि ज्ञान

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गराउँछ, कसरी ?

स्वास्थ्यसँग जोडिएका १२ मिथकहरू, जसलाई तोड्नु आवश्यक छ
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्यसँग जोडिएका १२ मिथकहरू, जसलाई तोड्नु आवश्यक छ

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद

प्रा.डा. विद्या सागर प्रसाद इन्टरनल मेडिसिन