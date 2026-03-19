+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निजामती कर्मचारीलाई २ वर्षको कुलिङ पिरियड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते ७:०५

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाबाट अवकास हुने कर्मचारीहरुले दुई वर्षसम्म अरु पदमा बस्न नपाउने गरी कुलिङ पिरियडसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरु पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक र अन्य सरकारी पदमा नियुक्ती हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य अवकाश भएका वा राजीनामा दिएका, दुवै प्रकारका कर्मचारीहरुको हकमा लागू हुनेछ ।

उच्चपदस्थ बाहेक अरु कर्मचारीहरुलाई पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । उनीहरुले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेक अरु निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

अनि अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । र, त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरुले ऐन अनुसारको सेवासुविधा लिन नपाउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि संघीय निजामती विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा तत्कालिन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय लगायत सचिवहरु किरणराज शर्मा, राधिका अर्याल, कृष्णहरी पुष्कर लगायतले सामूहिक सौदावाजी गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।

विधेयक पारित गर्ने क्रममा केही नयाँ व्यवहोरा थपघट गरिएपछि संघीय संसदले छानविन समिति बनाएको थियो । त्यही विवादका कारण राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।

निजामती कर्मचारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित