हाम्रो शरीरमा हुन्छन् विभिन्न प्रकारका बोसो, कुनको काम के ?

२०८३ वैशाख १३ गते १७:५४ २०८३ वैशाख १३ गते १७:५४
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

  • मानव शरीरमा सेतो, खैरो र बेज गरी तीन प्रकारका चिल्लो पदार्थ हुन्छन्, जसले ऊर्जा भण्डारण, तापक्रम नियन्त्रण र अंग सुरक्षा गर्छन्।

शरीरमा हुने बोसो ‘चिल्लो’ को प्रकारबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । प्रत्येक व्यक्तिको शरीरमा फरक–फरक प्रकारको चिल्लो पदार्थ हुन्छ । चिल्लो पदार्थ शरीरका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ र यसले ऊर्जा भण्डारण, तापक्रम नियन्त्रण, अंग सुरक्षा र हर्मोन उत्पादन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ । तर चिल्लोको सन्तुलन बिग्रिएमा स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ ।

मानव शरीरमा मुख्य रूपमा तीन प्रकारका चिल्लो पदार्थका कोषहर हुन्छन् । ती हुन्– सेतो, खैरो र बेज । यसलाई भण्डारणको आधारमा तीन तरिकाले वर्गीकरण गरिन्छः आवश्यक चिल्लो, सबक्युटेनियस चिल्लो र भिसेरल चिल्लो ।

शरीरका हुने चिल्लो पदार्थका प्रकार

सेतो चिल्लो : मुख्य रूपमा ऊर्जा भण्डारण गर्छ ।

खैरो चिल्लो : ऊर्जा जलाएर तापक्रम कायम राख्छ ।

बेज वा पहेँलो चिल्लो : सेतो र खैरो चिल्लोको मिश्रण जस्तो, जसलाई सक्रिय गर्न सकिन्छ ।

भण्डारणको आधार

आवश्यक चिल्लो : स्वास्थ्यका लागि न्यूनतम जरुरी चिल्लो ।

सबक्युटेनियस चिल्लो : छालामुनि रहेको चिल्लो पदार्थ ।

भिसेरल चिल्लो : आन्तरिक अंगहरू वरिपरि रहेको चिल्लो ।

यी विभिन्न प्रकारका चिल्लोमध्ये सेतो चिल्लो र खैरो चिल्लो किन आवश्यक छन् भन्नेबारे बुझौं:

सेतो चिल्लो पदार्थ

विभिन्न अनुसन्धान अनुसार, पेट, कमरको तल्लो भाग र जाँघहरूमा मुख्य रूपमा सेतो चिल्लो जम्मा हुन्छ । यो चिल्लोले अतिरिक्त ऊर्जालाई ट्राइग्लिसराइडको रूपमा भण्डारण गर्छ । यसले शरीरलाई इन्सुलेशन दिन्छ, अंगहरूलाई सुरक्षा गर्छ र हर्मोन उत्पादनमा पनि सहयोग गर्छ ।

सेतो चिल्लोको उचित मात्रा शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ, तर यसको अत्यधिक वृद्धिले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

खैरो चिल्लो

खैरो चिल्लो मुख्य रूपमा नर्भस सिस्टम, ‘स्पाइन’ ढाड, घाँटी र मिर्गौला वरिपरि पाइन्छ । यो चिल्लोले ताप उत्पादन गर्छ, जसले शरीरको तापक्रम कायम राख्न मद्दत गर्छ । खैरो चिल्लोमा धेरै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छन्, जसले ऊर्जा जलाएर गर्मी उत्पादन गर्छन्।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, खैरो चिल्लोले शरीरमा बढी ऊर्जा खर्च गर्न मद्दत गर्छ र चिसोबाट बचाउँछ । यो विशेष गरी बच्चाहरूमा बढी हुन्छ, तर वयस्कहरूमा पनि थोरै मात्रामा रहन्छ ।

बेज चिल्लो

बेज चिल्लो सेतो चिल्लोभित्रै लुकेर बस्छ । चिसो तापक्रम, व्यायाम वा केही खानेकुराले सक्रिय हुँदा यो ‘ब्राउनिङ’ प्रक्रिया मार्फत खैरो जस्तै बन्छ । यसले क्यालोरी जलाउँछ र मोटोपन नियन्त्रण गर्छ । यो सेतो चिल्लोको ‘रिजर्भ’ जस्तो हो ।

भण्डारणको आधारमा

सबक्युटेनियस चिल्लो

छालामुनि, छुन सकिने । यो सेतो, खैरो र बेजको मिश्रण हो । इन्सुलेशन र ऊर्जा भण्डारण गर्छ । कम हानिकारक हुन्छ ।

भिसेरल चिल्लो

अंग वरिपरि, छुन नसकिने । मुख्य रूपमा सेतो चिल्लो, यो बढेमा सुन्निने समस्या, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स र मेटाबोलिक समस्या निम्त्याउँछ ।

आवश्यक चिल्लो

स्वास्थ्यको न्यूनतम आधार

यो चिल्लो अंगहरू, मस्तिष्क, हड्डी मज्जा र नर्भस सिस्टममा रहन्छ । पुरुषमा २ देखि ५ प्रतिशत र महिलामा १० देखि १३ प्रतिशत हुनु सामान्य हो । यो बिना हर्मोन उत्पादन, भिटामिन अवशोषण र अंग सुरक्षा सम्भव छैन । यो घटेमा स्वास्थ्य समस्या आउँछ ।

सेतो र खैरो चिल्लोबाट प्रोटिन सिक्रिट हुन्छ

सेतो र खैरो चिल्लो दुवैबाट विभिन्न प्रोटिनहरू सिक्रिट हुन्छन्, जसले शरीरका विभिन्न भागहरूलाई सिग्नल पठाउँछन् । कोपेनहेगन विश्वविद्यालयको अध्ययनले वयस्कहरूमा यी चिल्लो कोशिकाहरूबाट निस्कने प्रोटिनहरूको म्यापिङ गरेको छ ।

खैरो चिल्लोले सेतो चिल्लोको तुलनामा धेरै प्रोटिन सिक्रिट गर्छ । यसले इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ भने सेतो चिल्लोले टिस्यूमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

खैरो चिल्लो कसरी बन्छ भन्ने अझै पूर्णरूपमा थाहा छैन, तर यसबाट सिक्रिट हुने प्रोटिनले नै खैरो चिल्लो कोशिका बनाउन सहयोग गर्छ । यसबाट शरीरलाई सही मात्रामा ताप र ऊर्जा मिल्छ ।

सेतो चिल्लो बढी भएमा हुने जोखिमहरू

शरीरमा कुनै पनि किसिमको चिल्लोको अत्यधिक वृद्धि हानिकारक हुन सक्छ । विशेष गरी सेतो चिल्लो बढेमा निम्न रोगहरूको खतरा बढ्न सक्छः

-हृदय रोग

-स्ट्रोक

-कोरोनरी आर्टरी डिजिज

-गर्भावस्थामा समस्या

-टाइप २ डायबिटिज

-हर्मोनमा असन्तुलन

-क्यान्सर

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

आफ्नो शरीरको संरचना र बडी चिल्लोका प्रकारहरू बुझ्नु स्वास्थ्यका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यसले स्वस्थ रहन सजिलो बनाउँछ । कुनै पनि शारीरिक समस्या देखिएमा नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन र चाँडोभन्दा चाँडो डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

डा. अरूण शाही एस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व विकास कार्यक्रममा छनोट

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गराउँछ, कसरी ?

स्वास्थ्यसँग जोडिएका १२ मिथकहरू, जसलाई तोड्नु आवश्यक छ

विदेशी नागरिकता लिने १७ डाक्टरको नाम दर्ता किताबबाट हटाइयो

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

