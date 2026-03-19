सुकुमवासी बस्तीकी कान्छिमायाको दुखेसो– सरकारले भनेको भए किन कोठा खोज्थेँ र ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू शनिबार बिहानैदेखि भत्किरहेका छन्।
- सरकारको निर्देशन र आश्वासन अनुसार बस्तीबाट स्थानान्तरण भइरहेका उनीहरूले नयाँ कोठा खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्।
- कान्छिमाया प्रजा पाँच जनाको परिवारसहित कोठा खोजेर कुपोन्डोल सार्ने योजना बनाएकी छन् र भाडा तिर्न समस्या भएको बताएकी छन्।
१२ वैशाख, काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा बनेका संरचनाहरू शनिबार बिहानैदेखि भत्किरहेका छन् ।
वर्षौंदेखि सो क्षेत्रमा बसेका उनीहरू सरकारको निर्देशन र आश्वासन दुवै बोकेर बस्तीबाट स्थानान्तरण हुँदैछन् ।
केही परिवार सरकारको सम्पर्कमा छन्, केहीले आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन् ।
यसैबीच शनिबार बस्तीमा डोजर चलिरहँदा भेटिइन्, सोही बस्तीमा बस्दै आएकी कान्छिमाया प्रजा । ५५ वर्षीया उनी ५ जनाको परिवारसहित बस्तीमा बसिरहेकी थिइन् ।
तर, सरकारले डोजर लगाएर बस्ती हटाएपछि अब कोठा खोजिएको ठाँउमा सार्ने तयारीमा छिन् । घरका सबै सामान सडकमा निकालेकी छन् ।
उनका अनुसार, उनले कुपोन्डोलमा कोठा खोजिसकेकी छन् । अब पाँच जनाको परिवार उतै बस्ने योजनामा छन् ।
‘सरकारले के गर्छु, कसो गर्छु पनि भनेन । त्यसैले बिचल्ली होला भनेर कोठा खोज्यौं,’ सरकारले राम्रोसँग सवाद नगर्दा अन्योल भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘दि यहाँ लग्छु, राख्छु भनेर राम्रोसँग हामीलाई आएर भनेको भए किन कोठा खोज्थेँ र ?’
धादिङमा पुर्खौली सम्पती बाढीले बगाएपछि २० वर्षअघि थापाथली सुकुमवासी आएकी कान्छीमाया परिवारको लागि अरु घरको ज्यालादरी काम गरेर कमाई गर्छिन् ।
‘अब कसरी भाडा तिर्ने, परिवार धान्ने थाहा छैन । अब त झन काम गर्नुपर्छ,’ उनले सुनाइन् ।
कान्छिमायाजस्तै अरू केही पनि सडकमा सामान निकाले अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने द्वीविधामा देखिन्छन् ।
