क्यानडा विद्यालयमा गोलीकाण्ड : ओपन एआईका सीईओ अल्टम्यानले मागे माफी

ओपन एआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) साम अल्टम्यानले क्यानडाको एक विद्यालयमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डका मुख्य अभियुक्तको च्याटजिपिटी एकाउन्टबारे सुरक्षा निकायलाई पूर्वजानकारी दिन नसकेकोमा माफी मागेका छन् ।
गत फेब्रुअरी १० मा क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियास्थित टम्बलर रिज सेकेन्डरी स्कुलमा १८ वर्षीय जेसी भ्यान रुट्सेलरले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ६ विद्यार्थीसहित उनका आमा र भाइ गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो ।
शुक्रबार ब्रिटिस कोलम्बियाका प्रिमियर डेभिड इबीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको एक पत्रमा अल्टम्यानले उक्त समुदायले भोगेको पीडा अकल्पनीय रहेको भन्दै गहिरो दु:ख व्यक्त गरेका छन् । अल्टम्यानका अनुसार उक्त आक्रमणकारीको च्याटजिपिटी एकाउन्ट घटना हुनुभन्दा करिब आठ महिनाअघि नै प्रतिबन्धित गरिएको थियो ।
‘जुन महिनामा प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त एकाउन्टबारे कानुनी निकायलाई जानकारी गराउन नसकेकोमा म हृदयदेखि नै माफी चाहन्छु,’ अल्टम्यानले पत्रमा लेखेका छन् ।
ओपन एआईले गत फेब्रुअरीमै सिबिएस न्युजलाई दिएको जानकारी अनुसार स्वचालित दुरुपयोग पहिचान प्रणाली र मानव अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त एकाउन्टलाई हिंसात्मक गतिविधिमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दै ‘फ्ल्याग’ गरेका थिए ।
तर, तत्कालीन समयमा कम्पनीले उक्त प्रयोगकर्ताबाट तत्काल र गम्भीर शारीरिक क्षतिको जोखिम नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीलाई खबर नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
घटनापछि कम्पनीले रोयल क्यानेडियन माउन्टेन पुलिससँग सहकार्य गरिरहेको र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
