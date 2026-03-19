+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउँछौं’ अभियानमा निस्किए धनगढीका मेयर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते ९:०३

१४ वैशाख, धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल नेतृत्वको टोली अपि बेस क्याम्प यात्रामा निस्किएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउँछौं’ भन्ने नारासहित प्रवर्द्धनात्मक अभियानको सुरुआत गरेको हो ।

मेयर हमालको नेतृत्वमा ३० जनाको टोली सोमबार बिहान अपि बेस क्याम्पसका लागि धनगढीबाट हिँडेको छ । १० दिनको यात्रामा निस्किएको टोलीले अपि हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियान्ता समेत रहेका मेयर हमालले स्थानीय सरकारको तर्फबाट त्यसैको निरन्तरता स्वरुप हिमाल र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका लागि अभियान थालिएको बताएका छन् ।

अपि बेस क्याम्प यात्रामा जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारी, व्यापारी तथा केही सर्वसाधारणको पनि सहभागिता रहेको छ । उनीहरुलाई धनगढीबाट बाजागाजा र फूलमालासहित टोलीलाई बिदाइ गरिएको छ ।

यो अभियानले सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित