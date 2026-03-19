एभरेस्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब बढी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते ११:५५

  • एभरेस्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन गत आवको तुलनामा ३.७१ प्रतिशत कम हो।
  • बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १.३३ प्रतिशत बढेको छ भने लोन लस प्रोभिजन २७ करोड २९ लाखबाट ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
  • वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको र बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.६१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । एभरेस्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खुद नाफा सामान्य घटे पनि वितरणयोग्य नाफा बढेको छ ।

चालु आवमा चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन रकम गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ३. ७१ प्रतिशत कम हो । पहिलो यो अवधिमा बैंकको खुद नाफा ३ अर्ब ४५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ थियो । लोन लस प्रोभिजन केही बढेका कारण बैंकको खुद नाफामा असर परेको हो ।

खुद ब्याज आम्दानी १.३३ प्रतिशत बढेको । लोन लस प्रोभिजन (इम्पेरिमेन्ट चार्ज) २७ करोड २९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जसका कारण खुद नाफामा असर पर्‍यो ।

प्रतिसेयर आम्दानी पनि सामान्य घटेर ३२ रुपैयाँ ३५ पैसामा झरेको छ। पहिलो ३५ रुपैयाँ ६१ पैसा थियो । प्रतिसेयर नेटवर्थ २४४ रुपैयाँ २७ पैसा छ।

वितरणयोग्य नाफाका आधारमा बैंक सशक्त छ । लाभांश बाँड्न सक्ने रकम ४ अर्ब ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा ३९ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ। १३ अर्ब ७२ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.६१ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको आधार दर घटेर ४.५७ प्रतिशतमा छ ।

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

