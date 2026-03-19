काठमाडौंको भूमिगत विद्युतीय तार विस्तार : ३ वर्षदेखि रोकिएको कामले पायो रफ्तार

तीन वर्षदेखि अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा सुस्त बनेको यो आयोजनाले वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियतासँगै गति लिएको हो ।

कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ वैशाख १४ गते १५:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत तार परियोजना तीन वर्षको अन्योलपछि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियताले गति लिएको छ।
  • नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि सुझाव मागिएको छ।
  • परियोजनाको पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा ११ केभी र ४०० भोल्टका लाइन भूमिगत गरिने तयारी भइरहेको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतीय प्रणाली सुरक्षित र सुन्दर बनाउने उद्देश्यसाथ सुरु गरिएको ‘भूमिगत तार परियोजना’ ले लामो समयको अन्योलपछि गति लिन थालेको छ ।

तीन वर्षदेखि अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा सुस्त बनेको यो आयोजनाले वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियतासँगै गति लिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ३ वैशाख २०७४ मा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । ७ पुस २०७९ मा समितिको छैटौं बैठक बसेको थियो । त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

विद्युतीय तार भूमिगत गराउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, केबुल तथा इन्टरनेटका तारसमेत भूमिगत गराउन समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्दै केबुल, इन्टरनेट तथा सीसीटीभीका तारसमेत भूमिगत गराउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको हो ।

 

उर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा ३ वैशाख २०८३ मा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

उपसमितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको भूमिगत विद्युतीय संरचनामा राखिएको अप्टिकल फाइबर/केबुल डक्टलाई सञ्चार प्रयोजनमा प्रयोग गर्न ग्याप एनालाइसिस गरी वैकल्पिक उपाय सहित सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश थियो ।

त्यस्तै भूमिगत तार अप्टिकल/केबुल डक्ट प्रयोगका लागि उपयुक्त भाडा/शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने, सञ्चार केबुल व्यवस्थापन सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना सिफारिस गर्नेसमेत उपसमितिको कार्यादेश छ ।

यसैगरी सडक विस्तार, खानेपानी, सञ्चार तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण क्रममा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक सिफारिस गर्ने, त्यसका लागि विद्यमान ऐन/कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय सिफारिस गर्ने रहेका छन् । त्यसका लागि उपसमितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवालयका योजना विभाग प्रमुख गोमेससिंह उप्रेतीका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

‘शपथ ग्रहणपछि इन्द्रचोक जाँदा आकाशमा झुन्डिएका तारहरूको जालो देखेपछि मन्त्रीज्यूले यसलाई तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ उप्रेतीले भने । सोही दिनदेखि रोकिएका फाइलहरू खोल्ने र प्राविधिक टोलीसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

किन रोकिएको थियो काम ?

परियोजना २०७४ सालदेखि नै सुरु भए पनि प्राधिकरण, सञ्चालन तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सडक विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा काम ठप्प थियो ।

२०७९ सालपछि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक समेत बस्न सकेको थिएन । ढल, खानेपानी, सडक र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीबीचको स्वार्थ बाझिँदा र काम गर्ने क्रममा स्थानीय समूहबाट अवरोध हुँदा परियोजना अलपत्र थियो ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा ११ केभी र ४०० भोल्टका लाइन पूर्णरूपमा भूमिगत गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

सुरुमा नयाँ प्रणाली चार्ज गर्ने र त्यसपछि मात्र पुराना ओभरहेड तार हटाउने तयारी गरिएको छ । अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै डक्टको व्यवस्था गरिएकाले अब सडकमा जथाभावी तार झुन्डिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास छ ।

 

उक्त परियोजना अन्तर्गत फेज १ र २ को मुख्य सडकमा तार बिछ्याउने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, समन्वय नहुँदा अहिलेसम्म तारहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम रोकिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युतीकरण, विद्युत व्यापार तथा प्रणाली विस्तार शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सञ्जीव रायले अहिले पनि संरचना निर्माण क्रममा रहेको बताए ।

भूमिगत संरचना सञ्चालनमा ल्याउन समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको बताउँदै अब चाँडै सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ ।

उप्रेतीले उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म आयोजना अघि बढ्ने नसके पनि अब काम अघि बढेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझाम साथ तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरेका थिए । दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको उक्त आयोजना ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक २७ फागुन २०७६ मा भूमिगत तार बिछ्याउने काम रत्नपार्क–महाराजगञ्ज खण्डबाट सुरु भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा उक्त आयोजना अघि बढेको थियो । प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडिबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुसी टाउन प्लानिङ (गोंगबु), कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल लगायत क्षेत्रमा भूमिगत तार बिछ्याउने कार्य अघि बढेको थियो ।

ती क्षेत्रमा विद्युतीय संरचना तथा सञ्चार केबुल व्यवस्थापन तथा पोल/तार/केबुल हटाउने कार्यसमेत अघि बढेको थियो ।

बिजुलीका पोल पोलमा गुजुल्टिएका तारले सहरी सौन्दर्य कायम गर्न नसकेको र विद्युतीय जोखिम बढाएसँगै सरकारले बिजुली, इन्टरनेट लगायत तार भूमिगत गर्ने अवधारणा सहित परियोजना अघि बढाएको थियो ।

त्यो डरलाग्दो र पीडादायी समयको साक्षी : नाटक ‘सेतो धरती’

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट सिटौलालाई हटाउने तयारी

स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थले भन्यो– सम्मानजनक आय भएको मुलुक बनाउने आधार छन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

आईफोन १७ र आईफोन एयरमा चार्जिङ समस्या

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित