विपद् प्रभावित समुदायलाई किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १८:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विपत् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो।
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोध र अग्नि सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने जनाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विपत् प्रभावित समुदायलाई किफायती र सुविधायुक्‍त आवास योजना कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो योजना घोषणा गरेका हुन् ।

वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रुपमा विकास गर्दै जग्गा विकास पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने उनले बताए ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सो अनुसार सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोध, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागु गरिने सरकारले जनाएको छ ।

विपद् प्रभावित समुदाय
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा महँगी सबैभन्दा उच्च

संसद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री उठेर हिंडेकोप्रति एमालेको आपत्ति

श्रंखलाबद्ध चोरी गर्ने २ जना समातिए

सिरहामा प्रेमनाथ हत्या र पुजारीलाई गोली प्रहार घटना : दुई जना पक्राउ

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा उठेर हिँड्नु प्रधानमन्त्रीकै निम्ति लज्जाको विषय : युवराज दुलाल

डलर बलियो हुँदा रेमिट्यान्समा रेकर्ड, चैतमै भित्रियो २ खर्ब ९ अर्ब

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

