श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १८:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले साक्षरता दरमा वृद्धि भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजार मागबीच तालमेल कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
  • मन्त्रालयले प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने र शैक्षिक बेरोजगारी बढेको बताएको छ।
  • स्थितिपत्रअनुसार २०८२ सम्म प्रावि तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत ४९.१ र माध्यमिक तहमा २२.९ रहेको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशको साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा साक्षरता दर (६ वर्ष+) ५८.० प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुग्नु एक सकारात्मक उपलब्धि भए तापनि यस क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता अझै खड्किएको छ,’ स्थिति पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले साक्षरतामा वृद्धि देखिए पनि गुणस्तरीय सिकाइ, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता र विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायसम्म समान पहुँच अझै पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी र बजारको मागसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्न नसकिँदा शैक्षिक बेरोजगारीको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, केवल प्रमाणपत्रमुखी नभई श्रम बजारमा बिक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नु पर्नेछ।’

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षालाई आर्थिक रूपान्तरणको एक माध्यमको रूपमा चित्रित गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रविधि र डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत युवा शक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्ने अवसरको सदुपयोग गर्नेपर्नेमा जोड दिएको छ ।

स्थितिपत्रमा शिक्षा सम्बन्धी विधिन्न सूचकहरूको तुलनात्मक अवस्था पनि उल्लेख गरिएकव छ ।

२०८२ सालसम्म नेपालमा प्रावि तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत ४९.१ प्रतिशत रहेको र माध्यमिक तहमा यो प्रतिशत २२.९ रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय श्रम बजार
‘ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक’

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो

सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र : प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

