टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विनोद लेखकले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको छ।
  • क्याम्पसले ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको र कृषि सङ्कायले ४० बिघा जग्गा मात्र उपयोग गर्न पाएको छ।
  • विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पटकपटक आग्रह गरिसकेको र अहिलेको सरकारले पहल गरिरहेको छ।
१५ वैशाख, दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विनोद लेखकले जानकारी दिए ।
विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि ३८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ ।
क्याम्पसको जग्गा मुक्तकमैया तथा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । टीकापुरमा पर्याप्त जग्गा भएका कारण विश्वविद्यालयले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि जग्गा अतिक्रमण हुँदा कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि समस्या हुँदै आएको उनले बताए ।
हाल कृषि सङ्कायले ४० बिघा जग्गा मात्रै उपयोग गर्न पाएको छ । कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि कृषि फार्म, माछापोखरीलगायत काम हुन नसक्दा कृषि सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयले पटकपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमण हट्न सकेको छैन,’ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार लेखकले भने, ‘अहिलेको सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ, यसका लागि विश्वविद्यालयले पहल गरिरहेको छ ।’
यसअघि अतिक्रमित जग्गामा बसेकाहरूलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीको संरक्षण भएका कारण अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको थियो । विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।  रासस
टीकापुर क्याम्पस
सम्बन्धित खबर

पीएम कप एनभीए भलिबल लिगमा हेल्प नेपालको लगातार चौथो जित

पीएम कप एनभीए भलिबल लिगमा हेल्प नेपालको लगातार चौथो जित
जय नेपाल फिल्म हल पुनः सञ्चालनमा आउने, बोर्डले दियो इजाजत पत्र

जय नेपाल फिल्म हल पुनः सञ्चालनमा आउने, बोर्डले दियो इजाजत पत्र
बिच रेस्लिङ : नेपालका तीन खेलाडी नकआउटबाटै बाहिरिए

बिच रेस्लिङ : नेपालका तीन खेलाडी नकआउटबाटै बाहिरिए
सामसुङले बन्द गर्दै मेसेजिङ एप

सामसुङले बन्द गर्दै मेसेजिङ एप
कर्पोरेट टी-१० लिगमा आईसीएफसी, क्लाउड फ्याक्ट्री र एनसेलको जित

कर्पोरेट टी-१० लिगमा आईसीएफसी, क्लाउड फ्याक्ट्री र एनसेलको जित
हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवा

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

