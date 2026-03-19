+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु रहस्यमयी छ : रामबहादुर थापा

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु रहस्यमयी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १४:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु रहस्यमयी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
  • थापाले सरकारले सदन नबसेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउन पाइने बताउँदै अहिलेको कदम व्यवस्थापिकाको क्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • उनले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको र प्रतिपक्षी दलले सरकारको कदमको संयुक्त विरोध जारी राख्ने बताए ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु रहस्यमयी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको यो कदमको विरोध जारी राख्ने बताएका हुन् ।

‘सरकारको यो कदमलाई हामीले संयुक्त विरोध गरेका छौं । हामी यसलाई जारी राख्छौँ,’ उनले भने, ‘संसद् छल्नु रहस्यीमय छ । यसरी सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश सिफारिस गर्नुबारे स्पष्ट पारोस् । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता गरियोस् भन्ने अनुरोध गरेका छौं ।’

उनले विगतमा पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको तर संसद् नचलेको अवस्थामा मात्रै ल्याउने गरेको सुनाए ।

‘विगतको सरकारले सदन नबसेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । तर यो त नितान्त भिन्न मात्रै होइन उल्टो छ । सदनलाई छलेर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘डाकिएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । अहिले सरकारले जुन कदम उठाएको छ यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । असंदीय छ ।’

रामबहादुर थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित