+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बादल : ओली पक्षमा उभिँदा लाभैलाभ

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ पुनः संघीय संसद् सदस्य हुने भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते २१:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई जनजाति पुरुष कलस्टरअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन निर्वाचन आयोगसमक्ष नाम सिफारिस गरेको छ।
  • बादलले २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संघीय संसद्मा पुगेका थिए र गृहमन्त्री पदसमेत सम्हालेका थिए।
  • २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेका बादल यसपटक समानुपातिक प्रणालीबाट तेस्रो पटक सांसद बन्ने भएका छन्।

१ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ पुनः संघीय संसद् सदस्य हुने भएका छन् ।

नेकपा एमालेले उनलाई जनजाति पुरुष कलस्टरअन्तर्गत राखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन निर्वाचन आयोगसमक्ष नाम सिफारिस गरेको छ । यो सँगै बादल पुनः सांसद बन्ने भएका हुन् ।

२०१२ साल वैशाखमा कडागाउँ गुल्मीमा जन्मिएका उनी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा बादलले प्रचण्डपछिका शक्तिशाली सैन्य कमाण्डरको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

२०३७ सालदेखि पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय उनी माओवादी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजकीय जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उनी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्ब २ बाट विजयी भए । उक्त निर्वाचनबाट तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदायो ।

चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा बादल रक्षामन्त्री बने । तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वाललाई हटाउने प्रयास गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसबेला बादलको समन्वयकारी भूमिकालाई लिएर कतिपयले पार्टीभित्र प्रश्न उठाएका थिए ।

पार्टीभित्र प्रभावशाली रहेका उनी २०६५ सालमा तत्कालीन माओवादीको महासचिव बने । तर, प्रचण्डसँगको उनको सहकार्य लामो समय जान सकेन । २०६८ सालमा बादलले प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी छाडे । त्यससपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीको महासचिव बने । २०७० सालको निर्वाचनमा वैद्य नेतृत्वको पार्टीले भाग लिएन । ३ जेठ २०७३ मा बादल पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा फर्किए ।

२०७४ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले वाम तालमेल गरे र संयुक्त घोषणापत्रमार्फत निर्वाचन लडे । त्यसबेला प्रचण्डले नै चितवनबाट चुनाव लड्ने भएपछि बादल उम्मेदवार भएनन् ।

बरु सोही वर्ष भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उनी मकवानपुरबाट उम्मेदवार भए । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर संघीय संसद्मा दोस्रो पटक पुगे ।

२०७४ को चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा वाम गण्बन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बन्यो । ओेली नेतृत्वको उक्त सरकारमा बादल गृहमन्त्री बने ।

१४ फागुन २०७४ मा गृहमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका बादल २०७८ साल ५ वैशाख २०७८ सम्म रहे ।

नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता नै भंग गरिदिएपछि बादल एमालेमै बसेका थिए । एमालेमै बसेका बादललाई माओवादीले सांसद पदबाट निलम्बन गरेपछि उनको गृहमन्त्री पद गयो ।

बादलको सांसद पद खारेज भएपनि ६ महिनाका लागि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः बादललाई गृहमन्त्री नै बनाए । पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति पनि बदर गरिदियो ।

बादलको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएसँगै रिक्त रहेको उक्त पदमा २०७८ वैशाख २४ मा उपनिर्वाचन भयो । बादल पुनः उम्मेदवार भए तर, चुनाव जितेनन् । बादललाई हराउँदै डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भएका थिए ।

यो सँगै बादलको दोस्रो संसदीय यात्रा बीचमै रोकिएको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा कतै उम्मेदवार भएनन् । यसपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा छिर्दा उनी तेस्रो पटक विधायक हुनेछन् ।

यसपटक एमालेले उनलाई जनजाति कलस्टर अन्तर्गत पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमा राखेको थियो । जसका कारण पार्टीले विगतको तुलनामा निकै मत मत समानुपातिकतर्फ पाउँदा समेत बादलले सांसद बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार रहेका एमालेका पदाधिकारी सबै पराजित भएका छन् । यो बेला एमालेको पदाधिकारीको तर्फबाट बादलले संसद्मा नेतृत्व गर्नेछन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
बादल रामबहादुर थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित