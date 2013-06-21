बादलको अध्यक्षतामा बस्यो एमाले बैठक

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा उक्त पार्टीको बैठक बसेको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार बादलको नेतृत्वमा आकस्मिक रुपमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको हो ।
बैठकपछि एमाले महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गरे । दुवैको गिरफ्तारी कानुन विपरीत रहेको पनि उनले दाबी गरे ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा ओली र गृहमन्त्री लेखक रहेका थिए । आन्दोलनमा दमन गरेको भनेर उनीहरूउपर फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
आफूहरू कानुनी प्रतिवादमा समेत जाने एमाले महासचिव पोखरेलले बताए ।
यो विषयमा अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरिने उनले बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4