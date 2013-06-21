बादलको अध्यक्षतामा बस्यो एमाले बैठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते ११:५५

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा उक्त पार्टीको बैठक बसेको छ ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार बादलको नेतृत्वमा आकस्मिक रुपमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको हो ।

बैठकपछि एमाले महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गरे । दुवैको गिरफ्तारी कानुन विपरीत रहेको पनि उनले दाबी गरे ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा ओली र गृहमन्त्री लेखक रहेका थिए । आन्दोलनमा दमन गरेको भनेर उनीहरूउपर फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेका हुन् ।

आफूहरू कानुनी प्रतिवादमा समेत जाने एमाले महासचिव पोखरेलले बताए ।

यो विषयमा अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरिने उनले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले बादल रामबहादुर थापा
एमालेको माग– जेनजी आन्दोलनका घटना बहालवाला न्यायाधीशबाट छानबिन होस्

एमालेले भन्यो– ओली र लेखकको गिरफ्तारी गैरकानुनी

ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो विरोध कार्यक्रम

अध्यक्ष ओलीको रिहाइ गर्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको माग

ओली पक्राउको विरोधमा एमाले सडकमा उत्रियो, चावहिल क्षेत्रमा प्रदर्शन

ओली पक्राउ परेपछि एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

