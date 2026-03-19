कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सचेतकबाट रोकायालाई हटाइयो, परियार मनोनीत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको सचेतकमा पदम बहादुर परियारलाई मनोनीत गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता माननीय भीष्मराज आङदेम्बेले परियारलाई सचेतक पदमा मनोनयन गरेका हुन् ।
पार्टीको संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा १३ (३) बमोजिम उनलाई सचेतक पदमा मनोनयन गरिएको जनाइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाको सचेतकमा कृष्णबहादुर रोकाया थिए । उनलाई हटाएर परियारलाई सचेतक बनाइएको हो ।
कांग्रेसले आजै राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई मनोनीत गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4