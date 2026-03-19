कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सचेतकबाट रोकायालाई हटाइयो, परियार मनोनीत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १६:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको सचेतकमा पदम बहादुर परियारलाई मनोनीत गरेको छ।
  • संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले परियारलाई सचेतक पदमा मनोनयन गरेका हुन्।
  • राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई मनोनीत गरिएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको सचेतकमा पदम बहादुर परियारलाई मनोनीत गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता माननीय भीष्मराज आङदेम्बेले परियारलाई सचेतक पदमा मनोनयन गरेका हुन् ।

पार्टीको संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा १३ (३) बमोजिम उनलाई सचेतक पदमा मनोनयन गरिएको जनाइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको सचेतकमा कृष्णबहादुर रोकाया थिए । उनलाई हटाएर परियारलाई सचेतक बनाइएको हो ।

कांग्रेसले आजै राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई मनोनीत गरिएको थियो ।

शेखर कोइरालाले बोलाए आफ्नो समूहका बागमती प्रदेशका नेताको छलफल

शेखर कोइरालाले बोलाए आफ्नो समूहका बागमती प्रदेशका नेताको छलफल
कांग्रेस प्रमुख सचेतकमा वासना थापा र सचेतकमा निश्कल राई

कांग्रेस प्रमुख सचेतकमा वासना थापा र सचेतकमा निश्कल राई
निर्वाचनपछि गगन थापा पहिलोपल्ट सर्लाही–४ मा

निर्वाचनपछि गगन थापा पहिलोपल्ट सर्लाही–४ मा
कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरुको बैठक

कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरुको बैठक
कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह समानान्तर गतिविधिबाट के माग्दैछ ?

कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह समानान्तर गतिविधिबाट के माग्दैछ ?
अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले भन्यो- खतरनाक संकेत

अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले भन्यो- खतरनाक संकेत

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

