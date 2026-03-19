कांग्रेस प्रमुख सचेतकमा वासना थापा र सचेतकमा निश्कल राई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वासना थापालाई प्रमुख सचेतक र निश्कल राईलाई सचेतकमा मनोनयन गरेका छन्।
- मनोनयन कांग्रेस संसदीय दलको विधान २०८३ को धारा १३(२) र १३(३) अनुसार गरिएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा वासना थापा र सचेतकमा निश्कल राईलाई मनोनयन गरिएको छ ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रमुख सचेतकमा थापा र सचेतकमा राईलाई आज मनोनयन गरेका हुन्।
कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा १३ (२) बमोजिम मुख्य सचेतकमा थापा र धारा १३ (३) बमोजिम सचेतकमा राईलाई मनोनयन गरिएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
