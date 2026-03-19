विद्युत् प्राधिकरणको ‘डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालन, तारका गुजुल्टा हटाउने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालनमा आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको तारको गुजुल्टो हटाउन कम्पनीले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १७:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले सहायक कम्पनी 'नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी' सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई 'प्लग–एण्ड–प्ले' मोडलमा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने र पूँजीगत खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
  • कम्पनीले तारको गुजुल्टो हटाउन, भूमिगत डक्ट र पोल साझा प्रयोग गरी शहरी सौन्दर्य र सुरक्षा सुधार्ने काम प्राथमिकताका साथ गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालनमा आएको छ । मुलुकको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले सहायक कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको मेरुदण्ड बन्ने लक्ष्यका साथ यो कम्पनीले आफ्नो कार्य आरम्भ गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

‘पूर्वाधार साझा गर्ने अवधारणामा आधारित यो कम्पनीले सहरी सुन्दरता बढाउन, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न र सूचना प्रविधि प्रणालीको एकीकृत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ शाक्यले भने ।

यस कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ‘प्लग–एण्ड–प्ले’ मोडलमा पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेछ । यसो हुँदा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नै पोल गाड्ने वा तार टाँग्ने झन्झट गर्नु नपर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकहरूको पूँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेटको रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी कम्पनीले प्राधिकरणसँग रहेका अप्टिकल फाइबर, भूमिगत डक्ट, पोललाई ‘प्यासिभ एसेट्स’ का रूपमा भाडामा उपलब्ध गराउनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको तारको गुजुल्टो हटाउन कम्पनीले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘भूमिगत पाइपको साझा प्रयोगले शहरी सौन्दर्य फर्काउनुका साथै विद्युत् र टेलिफोनका तारहरू आपसमा अल्झिँदा हुने आगलागी र दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत न्यून गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ’ शाक्यले भने ‘हरेक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै सडक खन्ने झन्झट पनि योसँगै अन्त्य हुनेछ ।’

शाक्यले अब प्रतिस्पर्धा पूर्वाधारमा नभई सेवाको गुणस्तरमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले नेपालका प्रत्येक घरधुरीमा डिजिटल कनेक्टिभिटी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताए।

नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी विद्युत् प्राधिकरण
सम्बन्धित खबर

अनामनगरको धोबीखोला किनारका सुकुमवासी बस्ती छाडेर हिँड्न थाले

अनामनगरको धोबीखोला किनारका सुकुमवासी बस्ती छाडेर हिँड्न थाले
सार्वजनिक खरिद ऐनमा के हुँदैछ परिवर्तन ?

सार्वजनिक खरिद ऐनमा के हुँदैछ परिवर्तन ?
नेफस्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध

नेफस्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध
कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरूको भेला : क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय

कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरूको भेला : क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय
सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने

सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
स्वयम्भू महोत्सवमा खेलकर्मी सम्मानित

स्वयम्भू महोत्सवमा खेलकर्मी सम्मानित

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories

