रोल्पा जिप दुर्घटना : रात परेपछि उद्धार स्थगित, २० शव एकै ठाउँमा

भोलि बिहान उज्यालो भएपछि मात्रै उद्धार कार्य अगाडि बढाउने, शव पहिचान, पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला सदरमूकाम ल्याइने जनाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते २२:११

१७ वैशाख, रोल्पा । थवाङ गाउँपालिका-१ मा २० जनाको ज्यान जानेगरी भएको जिप दुर्घटनाको उद्धार कार्य रात परेपछि रोकिएको छ । घटनास्थलमा भारी वर्षा भइरहेको र रात परिसकेकाले मृतकका शव पहिचान र आफन्तसम्म पुर्‍याउने काम बाँकी रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीकाअनुसार मृतक २० जनाकै शव घटनास्थलबाट भने संकलन भइसकेका छन् । ती शवलाई संकलन गरेर एक ठाउँमा राखिएको छ ।

भोलि बिहान उज्यालो भएपछि मात्रै उद्धार कार्य अगाडि बढाउने, शव पहिचान, पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला सदरमूकाम ल्याइने जनाइएको छ ।

डीडीसी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी डा. शरण पाण्डेलाई, किसानको बक्यौता भुक्तानी पहिलो प्राथमिकता

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश– ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक र साँचो जफत नगर्नू

रोल्पा जिप दुर्घटना : गृहमन्त्रालयद्वारा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन

इरानी सर्वोच्च नेता खामेनी भन्छन्- फारसको खाडीको भविष्य अमेरिकामूक्त हुनेछ

‘भूमिहीनलाई छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा गल्ती गर्ने छुट छैन’

सहकारी ठगीमा संलग्नका परिवारको सम्पत्ति कार्यविधिकै भरमा जफत गर्न मिल्छ ? 

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

