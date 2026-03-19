रोल्पा जिप दुर्घटना : रात परेपछि उद्धार स्थगित, २० शव एकै ठाउँमा

१७ वैशाख, रोल्पा । थवाङ गाउँपालिका-१ मा २० जनाको ज्यान जानेगरी भएको जिप दुर्घटनाको उद्धार कार्य रात परेपछि रोकिएको छ । घटनास्थलमा भारी वर्षा भइरहेको र रात परिसकेकाले मृतकका शव पहिचान र आफन्तसम्म पुर्याउने काम बाँकी रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीकाअनुसार मृतक २० जनाकै शव घटनास्थलबाट भने संकलन भइसकेका छन् । ती शवलाई संकलन गरेर एक ठाउँमा राखिएको छ ।
भोलि बिहान उज्यालो भएपछि मात्रै उद्धार कार्य अगाडि बढाउने, शव पहिचान, पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला सदरमूकाम ल्याइने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4