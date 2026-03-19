सुकुमवासी बस्ती छेउका घरधनीले टाँसे लालपुर्जा (तस्वीरहरू)

सुकुमवासी बस्ती भत्काउने क्रममा लालपुर्जा भएका घरधनीले आफ्नो घर पनि भत्किने त्रासमा घरको भित्तामा देखिने गरी लालपूर्जाको प्रतिलिपि टाँसेका छन् ।

२०८३ वैशाख १८ गते १४:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौंका अव्यवस्थित र सुकुमवासी बस्ती हटाउने दोस्रोचरण अन्तर्गत बल्खु, माछापोखरी, शंखमुल क्षेत्रमा डोजसरले घर भत्काइरहेको छ।
  • सुकुमवासी बस्ती भत्काउने क्रममा लालपुर्जा भएका घरधनीले आफ्नो घर भत्किने त्रासमा लालपूर्जाको प्रतिलिपि घरको भित्तामा टाँसेका छन्।
  • शंखमुलको सुकुमवासी बस्तीछेउका नम्बरी जग्गामा घर बनाउनेहरूले पनि लालपूर्जाको प्रतिलिपि भित्तामा टाँसेका छन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका अव्यवस्थित र सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम जारी राखेको छ । दोस्रोचरण अन्तर्गत आज शुक्रबार बल्खु, माछापोखरी, शंखमुललगायत क्षेत्रमा अहिले डोजसरले घर/टहरा भत्काइरहेको छ ।

सुकुमवासी बस्ती भत्काउने क्रममा लालपुर्जा भएका घरधनीले आफ्नो घर पनि भत्किने त्रासमा घरको भित्तामा देखिने गरी लालपूर्जाको प्रतिलिपि टाँसेका छन् ।

शंखमुलको सुकुमवासी बस्तीछेउका नम्बरी जग्गामा घर निर्माण गरेकाहरूले यसरी घरको भित्तामा लालपूर्जाको प्रतिलिपि टाँसेका हुन् ।

आज हटाइएका सुकुमवासीलाई पाँच स्थानमा राखिने

आज हटाइएका सुकुमवासीलाई पाँच स्थानमा राखिने
अनामनगरको धोबीखोला किनारका सुकुमवासी बस्ती छाडेर हिँड्न थाले

अनामनगरको धोबीखोला किनारका सुकुमवासी बस्ती छाडेर हिँड्न थाले
सुकुमवासीलाई भेटेर बाबुरामले भने– कसैलाई अन्याय हुन हुँदैन

सुकुमवासीलाई भेटेर बाबुरामले भने– कसैलाई अन्याय हुन हुँदैन
अखिल नेपाल सुकुमवासी संघले गर्‍यो आन्दोलन घोषणा

अखिल नेपाल सुकुमवासी संघले गर्‍यो आन्दोलन घोषणा
सुकुमवासी समाधानको नाममा सरकारको उल्टो बाटो

सुकुमवासी समाधानको नाममा सरकारको उल्टो बाटो
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

