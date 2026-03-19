यात्रा संस्मरण :

गोसाईकुण्ड यात्रा : गन्तव्य राम्रो, यात्रा झन् रमाइलो

बिहान साढे चार बजे नै उठेर टर्चको सहारामा उकालो लाग्यौं । उज्यालो नहुँदै हिँड्दा आकाशमा टल्किएका ताराहरू पनि यात्राका साथी बनेका थिए ।

जीवन लामा जीवन लामा
२०८३ वैशाख १९ गते ७:४९

१९ वैशाख, काठमाडौं । घुम्नै पर्ने ठाउँहरूको सूचीमा सधैं अग्रस्थानमा थियो गोसाईकुण्ड । धेरै सुनेको, तस्बिर र भिडियोमा देखेको – तर पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद पुग्न नसकेको गन्तव्य ।

घुम्न पैसा र समय मात्र पर्याप्त हुँदैन; इच्छाशक्ति, संयोग र साथ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेरहेछन् ।

घुम्न असाध्यै रुचाउने व्यक्तिमध्येका एक हुन्- ध्रुव आचार्य । उनले नेपालको ७६ जिल्ला घुमिसकेका छन् । हाम्रो स्वभाव मिल्ने एउटा प्रमुख आधार नै घुमाइ हो । भेट हुनेबित्तिकै हाम्रो कुराकानी नयाँ गन्तव्यतर्फ मोडिन्छ । यसपटक पनि त्यही भयो र गोसाईकुण्ड यात्रा तय भयो ।

रसुवाको धुन्चेमा उनका सामुदायिक वनसम्बन्धी कार्यक्रम रहेछ । दोलखाबाट उनी र फेकोफनका अध्यक्ष जगनाथ बस्नेत सहभागी हुँदै थिए । मलाई कार्यक्रमको अन्तिम दिन धुन्चे आइपुग्न आग्रह भयो र म पनि चरिकोटबाट यात्रामा निस्किएँ ।

धुन्चेबाट बिहान साढे चार बजे नै हामी तीनजनाको यात्रा सुरु भयो । नयाँ बाटो र नयाँ गन्तव्यले मनमा उत्सुकता थप्दै थियो । ७–८ किलोको ब्याग बोकेर उकालो लाग्दा थकानभन्दा पनि रोमाञ्च बढी महसुस हुन्थ्यो ।

ध्रुवजी दुई दशकअघि नै यहाँ पुगिसक्नुभएको रहेछ, तर अहिलेको परिवर्तन देखेर उहाँ स्वयं चकित हुनुहुन्थ्यो । बाटोघाटो, होटल, बिजुली, फोन र इन्टरनेट – सबैले विकासको फड्को मारेका थिए ।

देउरालीमा खाजा खाँदा एउटा रोचक अनुभूति भयो- नेपालीहरू खानुअघि मेनु हेर्नेभन्दा खाने बानी बढी राख्छन्, जबकि विदेशीहरू पहिले मेनु पढेर मात्रै निर्णय गर्छन् । रोल्वालिङ क्षेत्रको तुलनामा यहाँको खानाको मूल्य केही महँगो लाग्यो ।

चन्दनबारी पुग्दा पानीले स्वागत गर्‍यो । भोक र पानीको संयोगले त्यहाँको शेर्पा होटलमा उवाको ढिडोको स्वादले झनै मिठो बनायो । संयोगले हामी तीनैजना ढिडोका पारखी रहेछौं- थप्दै, हाँस्दै, रमाउँदै खायौं ।

वरिपरि लालीगुराँसले गाउँ नै राताम्य बनाएको थियो । होटलका टेबलदेखि बाटोसम्म लालीगुराँसले सजिएका दृश्यले मन लोभ्याइरहेका थिए ।

चोलाङपाटी पुग्दा ध्रुवजीको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो । केही घण्टा विश्रामपछि उहाँ फर्किने निर्णयमा पुग्नुभयो । त्यसपछि जगनाथ र म मात्रै अघि बढ्यौं । यहाँबाट हिँड्न नसक्नेका लागि घोडाको व्यवस्था रहेछ । लौरीबिनासम्म २ हजार र कुण्डसम्म ७ हजार रुपैयाँ । केही यात्रुहरू घोडामै अघि बढिरहेका थिए ।

लौरीबिना पुग्दा साँझ पर्न थालिसकेको थियो । समुद्र सतहदेखि करिब ३९५० मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँ चिसो र शान्त थियो । हामी ‘मायाको होटल’ मा बस्यौं । प्याकेज प्रणालीमा चल्ने उक्त होटलमा एक जनाको १४५० रुपैयाँमा खाना, बसोबास र तातो पानीको व्यवस्था थियो ।

उचाइसँगै चिसो पनि बढ्दै थियो, तर मनमा गोसाईकुण्ड पुग्ने उत्साहले सबै थकान हराइरहेको थियो ।

बिहान साढे चार बजे नै उठेर टर्चको सहारामा उकालो लाग्यौं । उज्यालो नहुँदै हिँड्दा आकाशमा टल्किएका ताराहरू पनि यात्राका साथी बनेका थिए । नजिकै लाङटाङ हिमशृङ्खला, चिसो हावा र ठाडो उकालो – यी सबैले यात्रा चुनौतीपूर्ण बनाए पनि दृश्यले मन प्रफुल्लित पार्थ्यो । लौरो बिना हिँड्न गाह्रो हुने भएकाले नै सायद यस ठाउँको नाम ‘लौरीबिना’ रहन गएको हो ।

करीब साढे दुई घण्टाको कठिन उकालो, तेस्रोपछि अन्ततः गोसाईकुण्ड क्षेत्र पुग्यौं । नागकुण्ड, भैरवकुण्ड हुँदै मुख्य गोसाईकुण्ड—४३८० मिटर उचाइमा अवस्थित यी कुण्डहरू लस्करै सजिएका थिए ।

कुण्ड वरिपरि एक फन्को लगाउँदा प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार भयो । त्यहाँ पुगेपछि भोक, प्यास र थकान सबै हराएजस्तो लाग्यो ।

कुण्डको नीलो पानी, वरिपरिका हिमाल, साना–साना घरहरू र ढुंगाका आकृतिहरूले दृश्यलाई चित्रझैं बनाइदिएका थिए । धेरैजना यात्रु कुण्डमा स्नान गरिरहेका थिए, तर मैले भने मुख पखालेर क्यामेरामा ती क्षणहरू कैद गर्न रोजेँ । डेढ घण्टाको बसाइ छोटो लागे पनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रह्यो ।

गोसाईकुण्ड केवल धार्मिक आस्था होइन, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको अद्वितीय संगम पनि रहेछ । यहाँ नेपालीभन्दा विदेशी पर्यटकको उपस्थिति बढी देखिन्थ्यो । उनीहरू घण्टौंसम्म कुण्डलाई नियाल्दै, ध्यानमा मग्न भएर प्रकृतिसँग संवाद गरिरहेका हुन्थे । त्यो दृश्यले मलाई पनि केही क्षण मौन बनायो – जहाँ शब्दभन्दा अनुभूति बलियो हुन्छ ।

यो यात्रा गन्तव्यमा पुग्ने संघर्ष मात्र रहेन, बाटोभरि भेटिएका दृश्य, अनुभूति र साथीहरूको साथले बनेको एउटा जीवन्त संस्मरण बन्यो । कहिलेकाहीँ गन्तव्यभन्दा यात्रा आफैं सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा गोसाईकुण्डले फेरि एकपटक सम्झाइदियो ।

 

गोसाईंकुण्ड
जीवन लामा

जीवन लामा दोलखामा कार्यरत सञ्चारकर्मी हुन् ।

रोल्पा दुर्घटनाको ३ दिनपछि रास्वपाले भन्यो– नागरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

रोल्पा दुर्घटनाको ३ दिनपछि रास्वपाले भन्यो– नागरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेपालले पनि दिए राजीनामा

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेपालले पनि दिए राजीनामा
स्वयम्भु क्षेत्रमा पनि चल्यो डोजर (तस्वीरहरू)

स्वयम्भु क्षेत्रमा पनि चल्यो डोजर (तस्वीरहरू)
सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकलाई ठूलो राहत, डेढ करोडसम्म सापटी योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकलाई ठूलो राहत, डेढ करोडसम्म सापटी योजना
इरानी नागरिकलाई आर्थिक सामना गर्न सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेईको अपिल

इरानी नागरिकलाई आर्थिक सामना गर्न सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेईको अपिल
म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण थालियो

म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण थालियो

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

