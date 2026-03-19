५४ नागरिक अगुवाले भने- सुकुमवासीलाई सेना प्रयोग गरेर क्रूर र आतंकपूर्वक हटाइयो

सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै काम बन्द गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते २१:३८

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सेनासमेतको प्रयोग गरेर सुकुमवासीलाई क्रूर र आतंकपूर्वक हटाइएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । शनिबार ५४ नागरिक अगुवाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा मौलिक हक र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको बताएका हुन् ।

‘राज्यले सुकुमवासीलाई हटाउने क्रममा उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धित प्रक्रियाको पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत परिचालनमार्फत अमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरीकाले उनीहरूलाई हटाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ ।’

हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको, उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताको मानसिक दबाबमा धकेलिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ । मानिसको रोजगारी गुमेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय, धार्मिक आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेका मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेतमा डोजर चलाइएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले सुकुमवासी हटाउनेबारे कुनै पनि औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेका उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती हटाइसकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने विधि र प्रक्रिया के हो ? पहिचान भएका भूमीहिन सुकुमवासीलाई भविष्यमा कसरी भूमि तथा आवासको व्यवस्था गरिन्छ ? सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ र उनीहरूलाई कहिलेसम्म त्यहाँ राखिन्छ ? भन्ने कुनै पनि ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक नगरेको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यो केवल भूमिहीनताको प्रश्न होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्ना आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गरिएको छ ।

यस्तै सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै काम बन्द गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति :

खुला टेनिस प्रतियोगितामा प्रदीप र शिभाली च्याम्पियन

ममता बनर्जी :  पश्चिम बंगालकी ‘दिदी’

बन्दीपुरमा गण्डकीका होमस्टे गाउँ : उत्पादन बेच्दै, पर्यटक बोलाउँदै

यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूची)

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च २५ प्रतिशत मात्रै

डोजर चलेपछि प्रधानाध्यापक भन्छन्– स्कुल बन्ने नै सरकारी जग्गामा हो

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

