+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आयोग र नियामक गरी करिब २ दर्जन निकाय पदाधिकारीविहीन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते ८:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपतिले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले करिव दुई दर्जन नियामक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।
  • नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद, इञ्जिनियरिङ परिषद, पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल फार्मेसी परिषदका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
  • सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सूचना आयोगका सबै पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्।

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले शनिवार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’का कारण नियामक निकाय र आयोग प्रकृतिका करिव दुई दर्जन निकाय खाली हुने भएका छन् ।

अध्यादेशले अधिकांश पेशाको नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष हुने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद मात्रै संशोधनमा परेको छैन ।

आठ नियामक निकाय

नर्सहरुको पेशागत नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको नियमन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद अनि इञ्जिनियरहरुको नियमन गर्ने इञ्जिनियरिङ परिषदका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था थपिएको हो ।

त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने पशु चिकित्सा परिषद, फर्मासिस्ट र फार्मेसीहरुको नियमन गर्ने नेपाल फार्मेसी परिषद, आयुर्वेद चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।

डाक्टरहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सबै पदाधिकारी र पत्रकारहरुको नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरु पनि पदमुक्त हुनेछन् ।

थप दर्जन निकायहरु पनि

पेशाकर्मी बाहेक आर्थिक कारोबार र सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रका थप नियामक निकायका पदाधिकारीहरु पनि पदमुक्त हुनेछन् । नेपालमा इन्टरनेट तथा दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु पनि अब पदमुक्त हुनेछन् ।

पुँजीबजार र शेयर कारोबार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड पनि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ ।

हवाईउड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका पदाधिकारी पनि अब पदमुक्त हुनेछन् ।

दुग्ध उत्पादनको सहजीकरण गर्ने र डेरीहरुको नियमन गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड पनि पदमुक्तिको सूचीमा परेको छ ।

उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयको अनुगमन गर्ने र उनीहरुलाई आर्थिक सहायता समेत दिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बन्दैछ ।

विद्युत सेवा प्रवाहको नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि अब स्वत पदमुक्त हुनेछन् ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने सहकारी प्राधिकरण, विज्ञापनको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, बीमा कम्पनीहरुको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरण पनि पदमुक्तिको सूचीमा परेका छन् ।

चलचित्रहरुको जाँचपास गर्ने चलचित्र जाँच समिति पनि यो सूचीमा परेको छ ।

पाँचवटा आयोगहरू

मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण गर्ने र उनीहरुको नियमन समेत गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।

सरकारले १० वर्षे लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि जाँचबुझ गर्ने दुई आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बनाउँदैछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदैछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुवै आयोगका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने

देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुको शिक्षकहरुको नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु पनि अब पदमुक्त हुनेछन् ।

नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि गठन भएको सूचना आयोगका सबै पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुँदैछन् ।

संवैधानिक आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दिल्लीको शाहदरा क्षेत्रमा भीषण आगलागी, ९ जनाको मृत्यु

दिल्लीको शाहदरा क्षेत्रमा भीषण आगलागी, ९ जनाको मृत्यु
यी हुन् पहिरोले प्रभावित भएका मुख्य सडकहरू

यी हुन् पहिरोले प्रभावित भएका मुख्य सडकहरू
यो सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नेमा सशंकित छौं : अध्यक्ष शर्मा

यो सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नेमा सशंकित छौं : अध्यक्ष शर्मा
सत्य लेखेकै भरमा डराउनु नपर्ने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व : गगन थापा

सत्य लेखेकै भरमा डराउनु नपर्ने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व : गगन थापा
इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने

इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने
अध्यादेशबारे कानुनमन्त्रीको प्रष्टीकरण : ‘छद्म उद्देश्यपूर्तिका लागि होइन, छिटो काम गर्न हो’

अध्यादेशबारे कानुनमन्त्रीको प्रष्टीकरण : ‘छद्म उद्देश्यपूर्तिका लागि होइन, छिटो काम गर्न हो’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित