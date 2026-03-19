खाली गरिएका सुकुमवासी बस्तीमा कवाडी संकलन गर्ने बढे

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १४:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी क्षेत्रबाट घर टहरा भत्काएको छ।
  • भत्काइएका संरचनाबाट कवाडी संकलन गर्नेहरूको संख्या बढेको छ।
  • शंखमूल क्षेत्रमा १०७ घर भत्काइएको र दुई घरको छड संकलन शुल्क तिरेर निकालेको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सुकुमवासी बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र खाली गरेपछि भत्काइएको भौतिक संरचनामा कवाडी संकलन गर्नेहरू बढेका छन् ।

अघिल्लो शनिबारदेखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सुकुमवासीबाट हटाएको छ ।

थापाथली, गैरीगाउँ, शंखमूल, मनोहरा, बालाजु, बल्खु, टेकु, धोवीखोला आसपासका क्षेत्र लगायतबाट सुकुमवासीका घर टहरा भत्काइएको छ ।

कवाडी संकलन गर्नेहरू अहिले सुकुमवासी क्षेत्रमा भत्काइएका संरचनाबाट निस्केका सामग्री संकलन गर्ने कार्यमा व्यस्त भएका छन् ।

छड, इट्टा, संकलन गर्नेहरूको बाक्लो उपस्थिति अहिले खालि गरिरहेका स्थानमा देखिएको छ । शुक्रबार खालि गरिएको शंखमूलको सुकुमवासी क्षेत्रमा कवाडी संकलन गर्न आएका रौतहटका लालु रजकले दुई घरको छड संकलन शुल्क तिरेर निकालेको जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘दुईटा घरको ३५/३५ हजार दिने गरेर छड निकाल्न लागेका हौं ।’ यो क्षेत्रमा शुक्रबार १०७ घर भत्काइएको थियो ।

सुकुमवासी क्षेत्रबाट इट्टा संकलन गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । विशेषगरी महिलाहरूले इँट्टा सफा गरी संकलन गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । साइकलमा कवाडी संकलन गर्नेहरूको खाली गरिएका सुकुमवासी बस्तीमा बाक्लो उपस्थिति छ ।

सुकुमवासी बस्ती
