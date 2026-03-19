काठमाडौं मोडेल कलेजले कर्मचारीलाई दिन थाल्यो १५ दिनमा तलब

२० वैशाख, काठमाडौं । बागबजारस्थित काठमाडौं मोडेल माध्यमिक विद्यालय/कलेजले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिन थालेको छ ।
विद्यालयले चालु वैशाख महिनाबाटै लागु हुने गरी १५/१५ दिनमा तलब दिन थालेको जनाएको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब १५/१५ दिनमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि विद्यालयले पनि सरकारको उक्त नीति समर्थन र अनुशरण गर्दै यसरी तलब दिन थालिएको जनाएको छ ।
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यो निर्णयले सबै शिक्षक तथा कर्मचारीमा नयाँ ऊर्जा थप्ने आशा लिइएको विद्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं मोडेल कलेजले पनि आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीको १५ दिनको तलब पठाइसकेको छ ।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा लागु गर्ने सन्दर्भमा पनि काठमाडौं मोडेल मावि सबैभन्दा अगाडि रहेको जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4