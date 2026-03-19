+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केरलमा वामपन्थी किल्ला संकटमा: कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफलाई अग्रता

मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन सुरुवाती चरणमा आफ्नै क्षेत्रमा पछि परेपछि राजधानीस्थित कांग्रेस मुख्यालय ‘इन्दिरा भवन’ मा कार्यकर्ताहरूले उत्सव मनाउन सुरु गरेका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १३:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केरल विधानसभा निर्वाचनको सुरुवाती रुझानमा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफले स्पष्ट अग्रता कायम गरेको छ।
  • मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन आफ्नै क्षेत्रमा पछि परेपछि कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले उत्सव मनाउन सुरु गरेका छन्।
  • सन् २०२१ मा एलडीएफले तोडेको सत्ता परिवर्तनको परम्परालाई यसपटक यूडीएफले पुनः सत्तामा फर्कने सम्भावना देखाएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । केरल विधानसभा निर्वाचनको सुरुवाती रुझानमा सत्तारुढ वामपन्थी गठबन्धन (एलडीएफ) पछि परेको छ।

मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन सुरुवाती चरणमा आफ्नै क्षेत्रमा पछि परेपछि राजधानीस्थित कांग्रेस मुख्यालय ‘इन्दिरा भवन’ मा कार्यकर्ताहरूले उत्सव मनाउन सुरु गरेका छन्।

हालसम्मको गणना अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफले स्पष्ट अग्रता कायम गरेको छ। मुख्यमन्त्री विजयन पछि परेको खबरले विपक्षी खेमामा उत्साह थपेको छ, यद्यपि पछिल्लो चरणको गणनामा उनी झिनो मतले अगाडि देखिएका छन्।

केरलमा दशकौँदेखि कायम सत्ता परिवर्तनको परम्परालाई सन् २०२१ मा एलडीएफले तोडेको थियो, तर यसपटकको रुझानले पुनः कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सत्तामा फर्कने बलियो सम्भावना देखाएको छ।

केरला बाढी भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बुटवलमा राष्ट्रियस्तरको महिला फुटबल प्रतियोगिता हुने

बुटवलमा राष्ट्रियस्तरको महिला फुटबल प्रतियोगिता हुने
यामाहा नेपालले बूढानिलकण्ठमा खोल्यो नयाँ शोरुम, ‘थ्री एस’ सुविधा दिने

यामाहा नेपालले बूढानिलकण्ठमा खोल्यो नयाँ शोरुम, ‘थ्री एस’ सुविधा दिने
भारतसँग ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुमति

भारतसँग ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुमति
सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनविना डोजर चल्दैन : गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष पोख्रेल

सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनविना डोजर चल्दैन : गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष पोख्रेल
नवीकरण नगरी चलिरहेका छन् ३ दर्जन खेल संघ

नवीकरण नगरी चलिरहेका छन् ३ दर्जन खेल संघ
देशले ३६ वर्षको प्रधानमन्त्री र ५० वर्षको अर्थमन्त्री पाउनु ठूलो परिवर्तन हो : वाग्ले

देशले ३६ वर्षको प्रधानमन्त्री र ५० वर्षको अर्थमन्त्री पाउनु ठूलो परिवर्तन हो : वाग्ले

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित