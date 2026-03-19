पर्यापर्यटन बढाउनुपर्छ : कृषिमन्त्री चौधरी

२०८३ वैशाख २१ गते १६:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वन तथा वातावरण एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गिता चौधरीले कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थलगत अनुगमन गरेकी छिन्।
  • निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा भइरहेको कामबारे जानकारी गराए।
  • मन्त्री चौधरीले निकुञ्जले संरक्षणसँगै पर्यापर्यटन विकास गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । वन तथा वातावरण एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गिता चौधरीले कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थलगत अनुगमन गरेकी छिन् ।

अनुगमन क्रममा उनले निकुञ्जको वर्तमान अवस्था र संरक्षणका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे विस्तृत जानकारी लिएकी हुन् ।

सोही अवसरमा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीले निकुञ्ज प्रशासनले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराए ।

उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन, चोरी–सिकारी नियन्त्रणका साथै घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

अनुगमनपछि मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न निकुञ्जले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘संरक्षणसँगै पर्यापर्यटन विकास गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न निकुञ्जले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

कृषिमन्त्री गिता चौधरी
सम्बन्धित खबर

सरकारले 'डोजर आतंक' गरेको भन्दै तत्काल रोक्न नेकपा सांसद शर्माको माग

म माथिको छानबिनलाई सकारात्मक लिएको छु, सहयोग गर्छु : मुख्यमन्त्री बानियाँ

मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन : मुख्यमन्त्री यादव

नागढुंगा सुरुङमार्ग साउन दोस्रो हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतको कदमप्रति काठमाडौंमा प्रदर्शन

सुकुमवासी बस्तीमा तत्काल डोजर आतंक रोक्न सांसद शर्माको माग

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

