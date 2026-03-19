पाटनमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

नेपालीलाई जन्मकैद सजायको माग गरिएको छ, भने अन्य दुई जनालाई मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १९:३१

२१ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा दाजुभाइको हत्यामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । एक मुख्य अभियुक्त र दुई मतियार गरी तीन जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

हत्यामा संलग्न ललितपुर महानगरपालिका-९ भोलढोकाका ३२ वर्षीय सञ्जीव नेपाली, नवलपरासीको गैंडाकोट-१ का २१ वर्षीय गगन सुनार र झापाको कमल गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय विकास लिम्बुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

उनीहरूमध्ये नेपालीलाई जन्मकैद सजायको माग गरिएको छ, भने अन्य दुई जनालाई मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

१५ चैतमा कृष्ण मन्दिर परिसरमा सिर्जन नेम्वाङ र सुमित नेम्वाङको हत्या भएको थियो । उनीहरू दाजुभाइ हुन् ।

पाटनमा चक्कु प्रहारबाट दाजुभाइको हत्या, दुई जना पक्राउ

नेम्वाङ दाजुभाइले फोन गर्दा नम्बर गलत परेर सञ्जीवको मोबाइलमा फोन गएको थियो । उनीहरू एकापसमा परिचितसमेत होइनन् । नचिनेको नम्बरबाट फोन आएपछि उनीहरूबीच भनाभन भएको थियो । त्यसपछि पाटनमा भेट्न आइज भनेर एकअर्कालाई भनेपछि उनीहरू कृष्ण मन्दिर परिसरमा भेट्न पुगेका थिए ।

सोही क्रममा दुवै पक्षबीच हात हालाहाल हुँदा सञ्जीवले चक्कु प्रहार गरेर नेम्वाङ दाजुभाइको हत्या गरेका थिए ।

दाजुभाइ हत्या प्रकरण पाटन मुद्दा दायर
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतल निवासको कोर्टमा

एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?

रेडक्रसको निर्वाचन रोक्न काठमाडौं प्रशासनको निर्देशन

यी हुन् वायुसेवा निगम सञ्चालक बन्न आवेदन दिएका २७ जना

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

बीपी राजमार्गमा फसे ४ वटा माइक्रोबस, यात्रुको उद्धार गरिँदै

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

