छोटी भन्सार हटाइएको विरोधमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी नहुन रास्वपाको निर्देशन

२५ वैशाख, सिरहा । सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकामा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय हटाउने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिरहाले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । रास्वपा सिरहाका जिल्ला सभापति हरिप्रसाद मैनालीले एक ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै छोटी भन्सार कार्यालयलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा आधुनिक सेवा–सुविधासम्पन्न भन्सार कार्यालयका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै पत्रमा सिरहाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बलराम गुप्ता, शिवशंकर यादव, डा. शम्भुकुमार यादव, तपेश्वर यादव, डा. ललिताकुमारी शाह र पुरुषोत्तम यादवलगायत राज्य र जनताको हितअनुकूल पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै सोही ध्यानाकर्षण पत्रमा रास्वपा सिरहाले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीलाई सरकारको निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलन, प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय हटाउने सरकारी निर्णयपछि स्थानीयवासी तथा व्यापारीहरूले निरन्तर विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदैआएका छन् ।
