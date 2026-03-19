+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरणसँगै अमेरिकन कर्नर पुनः सञ्चालन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते २०:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगरको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा अमेरिकन कर्नर मे ७ मा नयाँ स्थानबाट पुनःसञ्चालनमा आएको छ।
  • नयाँ अमेरिकन कर्नरले अंग्रेजी भाषा सिकाइ, डिजिटल उपकरण निःशुल्क पहुँच, व्यवसाय तालिम र एजुकेसन यूएसए सेवा प्रदान गर्नेछ।
  • पुसोमका विद्यार्थी स्वयंसेवकलाई ‘स्टुडेन्ट एसोसिएट्स’ बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन र जनचेतना विस्तारमा सक्रिय भूमिका दिइनेछ।

विराटनगरमा रहेको अमेरिकन कर्नर नयाँ स्थानबाट औपचारिक रूपमा पुनःसञ्चालनमा आएको छ । मोरङस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (पुसोम) मा स्थानान्तरण गरिएपछि मे ७ मा यसको पुनःसुरुआत गरिएको हो ।

यो सँगै अमेरिकन कर्नर कोशी प्रदेशका युवाका लागि सिकाइ, सहभागिता र अवसरको प्रमुख केन्द्रका रूपमा थप सशक्त बनेको बताइएको छ । नयाँ स्थानमा सञ्चालनमा आउनुले अमेरिकी दूतावासकोे अमेरिकन स्पेसेस सञ्जालले गुणस्तरीय शिक्षा, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी अवसरमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता निरन्तर अगाडि बढाएको संकेत गरेको जनाइएको छ ।

आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, सञ्चारकर्मी तथा समुदायका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको अन्त्य सहकार्य र आगामी साझेदारीलाई लक्षित नेटवर्किङ सत्रसहित गरिएको थियो ।

अब पुसोमभित्र सञ्चालन हुने अमेरिकन कर्नरले विद्यार्थी, शिक्षक र युवा पेशाकर्मीलाई थप प्रभावकारी सेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यहाँ अंग्रेजी भाषा सिकाइ, डिजिटल उपकरणको निःशुल्क पहुँच, व्यवसायसम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री र एजुकेसन यूएसए सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

युवामा सीप विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवप्रतिको बढ्दो रुचिलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा युवा नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, डिजिटल सीप तालिम र नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

पुसोमसँगको सहकार्यले व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि शैक्षिक स्रोत, संस्थागत सहयोग र समुदायसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ ।

पुनःसञ्चालन कार्यक्रममा पुसोमका विद्यार्थी स्वयंसेवकलाई ‘स्टुडेन्ट एसोसिएट्स’ का रूपमा परिचय गराइएको थियो । उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन, सहपाठी सहभागिता र जनचेतनामूलक पहुँच विस्तारमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछन् । यसले अमेरिकन कर्नरलाई युवामैत्री र समुदायमुखी बनाइराख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकन कर्नर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाँचथरमा गुञ्जियो ‘प्रमोद एन्ड परम्परा’, स्टेजमै लगाइदिए सिलाम साक्मा (तस्वीर)

पाँचथरमा गुञ्जियो ‘प्रमोद एन्ड परम्परा’, स्टेजमै लगाइदिए सिलाम साक्मा (तस्वीर)
प्रश्न सालिकको होइन, खुम्चिँदो ऐतिहासिक चेतको हो

प्रश्न सालिकको होइन, खुम्चिँदो ऐतिहासिक चेतको हो
इरानको जवाफ कुरिरहेछन् ट्रम्प, अर्को साता इस्लामावादमा वार्ताको सम्भावना 

इरानको जवाफ कुरिरहेछन् ट्रम्प, अर्को साता इस्लामावादमा वार्ताको सम्भावना 
झूटो वाचाले फस्यो एप्पल, आइफोन प्रयोगकर्तालाई तिर्दैछ करोडौं डलर क्षतिपूर्ति

झूटो वाचाले फस्यो एप्पल, आइफोन प्रयोगकर्तालाई तिर्दैछ करोडौं डलर क्षतिपूर्ति
धरानमा सुरु भयो प्रथम प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग

धरानमा सुरु भयो प्रथम प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग
मुग्लिन सडक विस्तार ठप्प हुनु चिन्ताजनक, सरकारको ध्यान पुगोस् : कुलमान घिसिङ

मुग्लिन सडक विस्तार ठप्प हुनु चिन्ताजनक, सरकारको ध्यान पुगोस् : कुलमान घिसिङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित