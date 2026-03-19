कोइरालोको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

२७ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा कोइरालोको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार आइतबार कोइरालोको भाउ प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ बढेको हो ।
आज आइतबार कोइरालो थोकमा प्रतिकिलो औसत ३ सय ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । हिजो शनिबार ३ सय १६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यस्तै वैशाख पहिलो साता भने कोइरालो थोकमा प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।
फागुन दोस्रो सातादेखि बजारमा कोइरालो आउन थालेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4