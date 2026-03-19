सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने

News Summary
- सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्राकिङ सिस्टम र एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेराको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाई लागू गरिने बताउनुभयो।
- पौडेलले पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्राकिङ सिस्टम र एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेराको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाईका साथ लागू गर्ने बताइएको हो ।
‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्राकिङ एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली, र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागू गरिनेछ,’ पौडेलले भने, ‘पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पुर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।’
