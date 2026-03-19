५ राजमार्गमा यातायात प्रभावित, दुई सडक खण्ड बन्द

नेपाल प्रहरीले तथ्यांक अनुसार दुई सडक खण्डमा यातायात बन्द छ भने तीन खण्डमा एकतर्फी यातायात चलिरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १४:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुलुकका विभिन्न ५ राजमार्गमा बाढी र पहिरोका कारण यातायात प्रभावित भएको छ।
  • बीपी राजमार्गको काभ्रेस्थित खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी सडकमा सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
  • मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी राजमार्ग र बेनी-जोमसोम सडक खण्डमा एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न ५ राजमार्गमा यातायात प्रभावित भएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको अपराह्न साढे १ बजेसम्मको तथ्यांक अनुसार दुई सडक खण्डमा यातायात बन्द छ भने तीन खण्डमा एकतर्फी यातायात चलिरहेको छ ।

बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको भोजपुर नगरपालिका-५ बोखिममा एकतर्फी सडक खुलेको छ । कोशी राजमार्गको संखुवासभा जिल्लास्थित मकालु गाउँपालिका-३ नयाँबस्तीमा पहिरोका कारण सडक एकतर्फी छ ।

त्यस्तै बीपी राजमार्गको काभ्रेस्थित खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी चल्ने सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बेनी-जोमसोम सडक खण्डको म्यादीस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ जलथलेमा यातायात एकतर्फी सञ्चालनमा छ ।

उता, हिल्सा-सिमकोट सडक खण्डको नाम्खा गाउँपालिका-२ मा समेत यातायात बन्द छ ।

यातायात प्रभावित राजमार्ग
प्रतिनिधिसभा बैठक : शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै (लाइभ)

‘सबै पुराना उस्तै ठानेर प्रचण्डलाई घिसार्न खोजिन्छ’

सरकारलाई प्रचण्डले भने– संख्यामा दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस्

लेखा समितिको पहिलो बैठकमै देखियो ‘हाटा’ प्रवृत्ति

‘मनी हाइस्ट’ को नयाँ श्रृंखला ल्याउने नेटफ्ल्क्सिको घोषणा, हेर्नुहोस् टिजर

अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित